Aarrón Zapico Braña, director de orquesta y comisario de Disciplinas Musicales para la capitalidad cultural: "La música tiene que ser un activo social y llegar a otros nichos"

Aarón Zapico Braña (Langreo, 1978) es clavecinista, director de orquesta y una de las figuras más reconocidas de la música culta en España. Es el fundador y director de Forma Antiqva y ahora afronta un nuevo desafío: el de ser el comisario de Disciplinas Musicales de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031.

¿Qué supone para usted formar parte de esta candidatura?

Fue una ilusión muy grande para mí, ya que tengo mucho apego a Asturias y al fin y al cabo este es un premio a mi trayectoria, durante la cual he procurado ayudar todo lo posible en todos los niveles. Oviedo tiene un gran potencial en todas las disciplinas culturales y es muy emocionante poder unirlas todas en este proyecto.

¿Esperaba ser llamado a esta responsabilidad?

No me lo esperaba, aunque tampoco me tomó del todo por sorpresa, ya que estoy muy involucrado con el mundo de la cultura y siempre he procurado ayudar todo lo posible en todos los niveles, aunque he de decir que me siento muy agradecido por este ofrecimiento.

¿Qué lee convenció del proyecto?

Creo que es una candidatura que se está desarrollando de una manera muy profesional, que tiene una conciencia muy importante del medio y de la gente del medio. Muchas veces la cultura está muy politizada o está sujeta a grandes empresas de conciertos; en cambio, este proyecto elige a profesionales no solo porque seamos de aquí, sino también porque tenemos una carrera que avala esa decisión.

¿Qué crees que puede aportar a este proyecto para que Oviedo se convierta en capital europea de la cultura?

Tenemos mucho que aportar a Oviedo y a Asturias en general. Oviedo tiene una cultura muy transversal, por lo que es fundamental direccionar ese enorme caleidoscopio. En el campo de la música clásica, que es el que me toca de cerca, mi papel es hacer que evolucione y que sea mucho más accesible. Tenemos que luchar contra la cultura tan conservadora que existe en torno a este tipo de espectáculos e intentar llegar a todo tipo de públicos.

¿Qué le ronda por la cabeza en relación con este cometido que le han asignado?

Como artista y como asturiano tengo muchos proyectos que me gustaría desarrollar que, además, se identifican muy bien con esa idea de lo europeo. Me gustaría mirar más hacia el mundo rural y encabezar proyectos didácticos que puedan integrar a personas con otras capacidades. El noventa por ciento de los conciertos están destinados a personas con un cierto estatus social y con una buena movilidad. Eso tiene que cambiar. La música tiene que ser un activo social y para eso tiene que llegar a otros nichos: gente sin movilidad, sin recursos y personas de todas las edades. También me gustaría animar a la gente a ser músico, tanto jóvenes como mayores, y que puedan formar parte de este mundo.

¿Qué rol concreto va a adoptar dentro de la candidatura ovetense?

Esta clase de proyecto es como un Mundial de fútbol, tiene que tener una fase previa; la selección es paulatina. Por lo que tengo entendido, mi trabajo es un poco de avistamiento, de poner ideas a la disposición de la dirección cultural. Aún no sé con exactitud qué tareas desempeñaré, pero quiero poner todo mi potencial como músico al servicio de la candidatura de Oviedo.

¿Cómo va a compaginar la candidatura con su carrera profesional?

No veo ningún problema para compatibilizarlo, es un trabajo donde no hay un horario fijo, por lo que se puede acomodar de una manera muy fácil. La música es mi día a día y cuanta más actividad musical tenga más se podrá nutrir esta candidatura de mí. Lo más importante es que yo me siga moviendo lo máximo posible, al menos ese fue mi gran anhelo hace años, cuando luché sin éxito por compaginar la docencia y la música.

¿Por qué cree que es importante que Oviedo pueda ser elegida como capital europea de la cultura?

Oviedo es una capital que va a pelear mucho por esta candidatura por todo lo que puede conseguir gracias a ella. Creo que obtener este título nos puede enseñar hasta dónde podemos llegar de la mano de la cultura, haciendo que impacte de una manera mucho más definitiva en la sociedad.

¿Qué diferencia a Oviedo de otras capitales europeas del ámbito cultural?

Oviedo es una ciudad con un gran potencial. Tiene ese punto amable, tanto con el turista como con el clima, además de un gran patrimonio cultural, con citas tan importantes como los Premios Princesa de Asturias. Ofrece grandes conciertos, principalmente de música clásica. Detrás existe un equipo de trabajo volcado en lo que puede llegar a ser Oviedo y en definitiva Asturias, que lucha por hacer partícipe de la cultura a todo el mundo.

¿Qué imagen le gustaría que se llevara un extranjero al visitar la ciudad en relación con el ámbito cultural?

La imagen que tengo en la cabeza no es ensoñadora, sino que se basa en la experiencia de muchos años trayendo a músicos extranjeros a Asturias y a Oviedo. He traído a músicos de Londres, Suiza, Francia y hasta Países Bajos y todos se marchan con una magnífica imagen del Principado. Como asturiano siento que estamos tan acostumbrados a ver nuestra ciudad y su funcionamiento en el ámbito cultural que no somos conscientes de lo que tenemos. Tiene que venir alguien de fuera para valorarlo después de ver que vivimos en un área privilegiada, por mucho que haya cosas que, sin duda, deben cambiar.