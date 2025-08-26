Adiós a un "maestro de cirujanos" de los inicios de la Facultad de Medicina

La parroquia de los Carmelitas fue escenario ayer del adiós que familia, amigos y muchos compañeros de profesión tributaron a Manuel García-Morán, "maestro de cirujanos" en los inicios de la Facultad de Medicina de Oviedo y mucho más. El médico, que ejerció en el Hospital General, fallecido el pasado viernes a los 90 años, fue en palabras de sus hijos, "un disfrutón de la vida", además de esquiador olímpico en los Juegos de Invierno de Squaw Valley (EE UU) de 1960 y autor de cinco libros de "bridge", juego de cartas y deporte mental, una de sus grandes pasiones, junto a la medicina y el esquí.

José Manuel Arribas, el vicario párroco de los Carmelitas, destacó el empeño de Manuel García-Morán, como especialista en cirugía del aparato digestivo, en la formación de futuros colegas "en la incipiente Facultad de Medicina con don Antonio Pérez Casas como primer decano, en los años setenta" así como "la esperanza e ilusión que siempre dedicó a sus pacientes".

Una dedicación profesional que le valió el aprecio y respeto de sus compañeros de profesión, generosamente representada ayer en los bancos de la parroquia ovetense, donde estaban, entre otros, el exrector de la Universidad de Oviedo y catedrático emérito en Cirugía Maxilofacial, Juan Sebastián López Arranz; el expresidente del Colegio de Médicos de Asturias y traumatólogo, Alejandro Braña; el urólogo Ramón Abascal, la anestesista María José Vázquez, el traumatólogo José Paz y el cirujano y exconsejero de Salud del Principado Pablo Fernández Muñiz.

Arribas hizo alusión en su homilía a "las rampas de Pajares" por las que tantas veces descendió en sus esquís el médico ovetense y se refirió en cálidas palabras a sus cuatro hijos, Beatriz, Alfredo, Elvira y Fernando García-Morán Bezares: "Han hecho todo lo que han podido por ti", afirmó.

Al término del funeral una de sus hijas, Beatriz, tomó la palabra. Recordó su eterna sonrisa y agradeció que su padre tuviera una vida "larga y plena". Y señaló como la cualidad que más admiraba de él "su insaciable apetito por aprender cosas nuevas. Por ejemplo a los cuarenta y bastantes quiso aprender a toca el acordeón (...), y a los sesenta, sin haber manejado nunca la máquina de escribir aprendió a manejar el Microsoft Word, con mucha paciencia de mi hermano Alfredo, para escribir cinco libros de bridge y a los setenta años se puso a estudiar alemán. Ha sido toda su vida un entusiasta aprendiz". Ya puertas afuera del templo de la calle Santa Susana, Alejandro Braña tuvo palabras sentidas para Manuel García-Morán: "Fue un gran medico, inició la investigación de avances importantes en la cirugía del aparato digestivo como, por ejemplo, el trasplante hepático. Un referente auténtico, con él se formó una larga escuela de cirujanos de Asturias. Muy abierto a conocer y saber y un gran deportista. Fue una persona entrañable y un buen amigo".