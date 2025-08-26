Borrachera de agua en Tudela Veguín, así fue la jira campestre

"¡Veguín entera está de borrachera!" "¡No seas rata, echa agua que es barata!". Estos gritos, entre muchos otros, se escuchaban ayer por encima de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y de la charanga "La última y nos vamos", que pusieron música a la jira campestre de Tudela Veguín. Bañados a partes iguales en agua y calimocho, los asistentes recorrieron el camino desde el prado del Parnés —donde se celebran los juegos populares y los más jóvenes comienzan a festejar desde primera hora— hasta el parque de la fiesta, escenario de la verbena. Mientras tanto, unos 150 vecinos, según el presidente de la asociación de festejos Manuel Félix Valdés, muchos de ellos disfrazados, lanzaban desde sus ventanas decoradas con banderas de Asturias manguerazos, globos o incluso cubos de agua que se agradecían en un día caluroso.

Sobre estas líneas, Diego Jiménez moja con calimocho a su compañera. / Mario Canteli

Iker López y Daniela Luque participaron en los juegos populares: tiro de cuerda, carrera con bombonas de butano y la tradicional cucaña, que consiste en trepar por un palo engrasado y resbaladizo de varios metros de altura. López fue el único que intentó coronar el tronco este año y no pudo llegar muy lejos: "Me gusta participar, pero que lo engrasaran me parece un poco mal, otros años no lo hacían", comentó. Aun así, tanto él como el resto disfrutaron de estos pasatiempos, aunque reconocieron que lo mejor sigue siendo la jira y dejarse empapar por los vecinos.

Vecinos de Tudela Veguín disfrutan de un manguerazo de agua. / | MARIO CANTELI

"Venimos todos los años, no fallamos ninguno porque es la mejor fiesta del pueblo, y la única", asegura entre risas Vanesa Antón Montes, vecina y habitual de la celebración desde pequeña. "Lo que más nos gusta es, sobre todo, la gente y las señoras mayores tirándonos agua por la ventana", recalcó su compañera Laura Antón Sousa, tan empapada y sonriente como ella.