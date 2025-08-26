Oviedo supera las 15.000 empresas y reduce el paro en un año casi el 6 por ciento

Oviedo ha logrado reducir el desempleo en un 5,73% en el último año, con 627 parados menos que en el mismo periodo de los últimos 12 meses, lo que sitúa la tasa en el 10,24%, niveles no vistos desde 2006. La concejala de Economía, Leticia González, subrayó que "los datos de empleo en Oviedo son extraordinarios: mes a mes y año tras año, desde nuestra llegada al gobierno, el número de personas desempleadas se reduce de forma sostenida. Esto no es casualidad, sino el resultado del trabajo del gobierno de Alfredo Canteli para atraer empresas e inversiones que generen empleo, riqueza y prosperidad".

La mejora en las cifras de empleo sitúa a Oviedo como una de las grandes ciudades de España que más ha progresado en los últimos meses. La tendencia a la baja en el paro responde, según el Ayuntamiento, a una política activa de atracción de inversión privada, a la promoción del emprendimiento y al impulso de programas formativos de inserción laboral que alcanzan a centenares de vecinos.

El gobierno local hace bandera de la campaña "Oviedo, ciudad de oportunidades", con la que busca proyectar al municipio como un espacio atractivo para las empresas y los trabajadores. Los resultados empiezan a notarse: Oviedo fue el único gran concejo asturiano que en 2024 aumentó su tejido empresarial, con la creación de 77 nuevas compañías que elevaron el total de firmas asentadas en la capital por encima de las 15.000.

La concejalía de Economía destaca que este crecimiento no es fruto del azar, sino de un marco estable que favorece la iniciativa privada. En este sentido, el Ayuntamiento recuerda que el gobierno de Alfredo Canteli ha simplificado trámites administrativos, reforzado el apoyo a emprendedores y promovido un clima de confianza que estimula la instalación de nuevas actividades económicas en la ciudad.

El empleo generado directamente a través de programas municipales también desempeña un papel relevante. Las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo ocupan a más de 240 personas en proyectos de rehabilitación de patrimonio, actividades culturales o servicios municipales. El programa Joven Ocúpate ofrece formación y prácticas a 24 jóvenes en riesgo de exclusión social, mientras que el Plan de Empleo de Itinerarios Integrados ha contratado a 40 trabajadores para la recuperación y mejora de caminos rurales, con un marcado componente de sostenibilidad y cohesión territorial.

Inversión de 12,2 millones

En conjunto, las iniciativas laborales impulsadas en Oviedo superan los 12,2 millones de euros de inversión, cofinanciados por el Ayuntamiento, el Principado, el Gobierno central, la Unión Europea y diversas fundaciones. A ellas se añade el trabajo de la Agencia de Colocación Municipal, que en 2024 facilitó empleo a 556 personas, demostrando la eficacia de la colaboración público-privada en la búsqueda de salidas profesionales.

El análisis municipal señala también la importancia de atender a colectivos específicos. La concejala González recordó que los esfuerzos deben centrarse en reducir las dificultades de inserción de jóvenes, mayores de 55 años y personas en situación de vulnerabilidad. "Nuestro objetivo es que la recuperación económica no deje a nadie atrás. Queremos que las oportunidades laborales lleguen a todos los ovetenses y que el crecimiento vaya acompañado de cohesión social", señaló.

La evolución del paro en Oviedo contrasta con la tendencia de años anteriores. Tras la crisis financiera de 2008, la ciudad sufrió un repunte del desempleo que superó el 20% en determinados momentos. La recuperación ha sido lenta, pero sostenida, y en 2024 se alcanzaron registros similares a los de 2006, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Este regreso a cifras de hace casi dos décadas simboliza, para el equipo de gobierno, que Oviedo ha recuperado la solidez económica necesaria para afrontar con optimismo los retos futuros.

Otro elemento clave es la diversificación del empleo. La capital asturiana, tradicionalmente vinculada al sector servicios, ha ido incorporando actividades ligadas a la tecnología, la innovación cultural y los servicios turísticos. El Ayuntamiento confía en que la atracción de eventos de alcance nacional e internacional refuerce esta tendencia y genere un efecto multiplicador en la economía local.

La apuesta por la cultura, la gastronomía y el deporte como motores de promoción exterior se suma a la política de contactos con inversores interesados en abrir negocio en la ciudad. "Oviedo tiene un enorme potencial y queremos que quienes buscan un lugar para crecer piensen en nuestra ciudad. La estabilidad institucional y el compromiso con la modernización son factores que marcan la diferencia", defendió González.

De cara al futuro inmediato, el consistorio ovetense trabaja ya en nuevas líneas de colaboración público-privada y en reforzar las políticas de innovación, con el objetivo de consolidar la senda de creación de empleo. Los responsables municipales creen que la captación de proyectos estratégicos ligados a la sostenibilidad y a la digitalización será decisiva para mantener la competitividad de la ciudad en los próximos años.

La reducción del paro y el aumento de empresas no solo tienen un impacto económico, sino también social. Menos desempleo significa más ingresos para las familias, mayor dinamismo en los barrios y un refuerzo del tejido comunitario. El Ayuntamiento insiste en que la lucha contra el paro no es únicamente un objetivo macroeconómico, sino una prioridad que afecta directamente al bienestar de miles de vecinos.

Consolidar lo conseguido

En este escenario, el reto es consolidar lo conseguido sin perder de vista las dificultades que aún persisten. Los sindicatos advierten de la necesidad de mejorar la calidad del empleo, reducir la temporalidad y aumentar los salarios, mientras que las asociaciones empresariales reclaman estabilidad normativa y fiscal que incentive nuevas inversiones. El equipo de Canteli asegura que seguirá dialogando con todos los actores sociales para avanzar en un modelo de desarrollo inclusivo y duradero.

El balance de 2024 sitúa, en definitiva, a Oviedo en una posición privilegiada respecto a otras ciudades de tamaño similar en el norte de España. Con cifras de paro en mínimos históricos y un tejido empresarial en expansión, la capital asturiana afronta 2025 con la expectativa de reforzar su liderazgo como motor económico y social de la región. El reto, subrayan desde el Ayuntamiento, es convertir este impulso coyuntural en una dinámica estructural que consolide a Oviedo como una ciudad moderna, competitiva y, sobre todo, generadora de oportunidades para todos.