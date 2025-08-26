Un torneo para celebrar 75 años muy bien llevados, así es la Copa Real Club de Tenis de Oviedo

La fase final de la 90.ª Edición de la XC Copa del Real Club de Tenis de Oviedo arrancó ayer con un aire de celebración especial: el club conmemora su 75 aniversario, un hito que se reflejó en cada detalle de la jornada en las pistas de tierra batida de la Calle General Zuvillaga. Las instalaciones se llenaron de actividad deportiva de alto nivel y de un ambiente vibrante, que unió la competición profesional con la tradición y la historia de la entidad.

Benjamín Winter y Javier Barranco, jugadores del torneo. / Irma Collín

Iván Martínez (Bilbao, 1988), supervisor de la Federación Internacional de Tenis alabó la competición: "este torneo es puntuable para la ATP, es tenis profesional, con lo que soy el encargado de que se cumplan las normativas dentro y fuera de pista". En esta competición participan jugadores desde los 14 años en adelante, lo que permite a los jóvenes deportistas utilizarlo como trampolín hacia el tenis profesional. "Este es un club que se nota que ama el deporte, lo hacen con mucho cariño. Siempre que vengo explico que es una especie de autopista para los sueños de los jugadores", añadió Martínez, quien destacó también la calidad humana de la entidad.

Iván Martínez, árbitro de la ITF. / IRMA COLLÍN

El trato cercano y profesional del club es algo que los propios jugadores subrayan. Benjamín Winter y Javier Barranco, ambos almerienses y de 27 años, señalaron que el torneo les facilita los desplazamientos y los trámites: "No hay tantos torneos en España a nivel profesional que puntúen para el ranking ATP, y es una gran ayuda porque nos permite gastar menos dinero". Winter, que incluso ha jugado alguna previa de Grand Slam, recordó su experiencia en Australia: "Me quedaría con el Abierto de Australia, fue una experiencia increíble". Su compañero Javier Barranco también compite fuera de España, pero mantiene un recuerdo especial de Oviedo: "Hace 7 años conseguí mis primeros cuartos aquí, hice mi primer torneo bueno y logré 3 puntos ATP, además la gente del club y de la ciudad nos trata genial".

La relevancia de este torneo para la ciudad fue subrayada por Ángel Prieto, director del evento: "La copa suma mucho a una ciudad pequeña como Oviedo, que además pretende ser Capital Europea del Deporte en 2026". Prieto hizo hincapié también en la calidad de las instalaciones: "Son las mejores del norte de España", afirmó.

El buen nivel de las pistas y la atención a los jugadores no pasó desapercibido para los socios que acudieron como público. "Siempre que venimos a jugar nos atienden fenomenal y la calidad de las pistas es inmejorable", señalaron Pelayo Álvarez y Natalia Justo. El ovetense Nacho Pérez también disfrutó de la velada y destacó el nivel de los participantes: "Los chicos ofrecen un espectáculo que toda la ciudad puede disfrutar".

El torneo continuará durante el resto de la semana, con acceso libre para todos los aficionados al tenis. Set y partido: Oviedo vive una semana de tenis de primer nivel en un club que combina tradición, formación y pasión por el deporte, ofreciendo a jugadores y público una experiencia deportiva única en el norte de España.