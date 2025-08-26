La Universidad Alfonso X acelera los trámites para instalarse el próximo curso en Oviedo

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) avanza con paso firme en su intención de instalarse en Oviedo a partir de septiembre de 2026, con un centro adscrito donde comenzarían impartiendo los cursos iniciales de Medicina y Enfermería, además del seguir adelante con el curso MIR, recién adquirido por la organización. La institución académica implantaría estos dos grados en la planta intermedia del edificio de Calatrava en el barrio de Buenavista, en concreto, en la zona que en su día acogió el centro comercial, que finalmente acabó cerrando sus puertas. Jesús Núñez Velázquez, presidente de la UAX, pese a que vendió hace seis años una parte importante de su participación al fondo de inversión británico CVC, ha estado estos días en la capital asturiana. Su única aparición pública se dio el domingo, en el palco del Carlos Tartiere, al que acudió por mediación de Alfredo Canteli, para presenciar el encuentro entre el Real Oviedo y el Real Madrid (0-3). Según ha podido saber este periódico, Núñez permaneció ayer en la ciudad, donde habría mantenido encuentros de cara a despejar el camino ovetense a la Universidad.

Al tomar el modelo de crear un centro adscrito al principal, el proceso no es tan complicado como en el caso de querer implantar una nueva Universidad, lo que se debe hacer mediante una ley. Para los centros adscritos, una vez que solicitan permiso al Gobierno regional, han de aguardar a un decreto que les autorice a seguir adelante y que el Ejecutivo de Barbón tendrá que aprobar en Junta de Gobierno.

De momento, la Universidad Alfonso X está inmersa en un proceloso y revirado proceso administrativo, de cara a cumplir con las exigencias del Gobierno asturiano para instalarse en la capital de la comunidad autónoma. Se trata de un camino largo, tedioso y con requisitos técnicos y administrativos relacionados con la actividad educativa.

La relación entre la Universidad y el Principado es fluida en las últimas semanas y son frecuentes los encuentros entre técnicos de uno y otro lado, con la negociación en manos de la dirección general de Universidades. Sin embargo, la presencia de Jesús Núñez en la ciudad parece haber elevado el escalafón de los interlocutores.

En venta

Mientras tanto, el boyante negocio universitario que el propio Núñez fundó hace más de 30 años se encuentra nuevamente en venta. CVC Capital Partners, que compró la compañía por 1.000 millones de euros al empresario de origen segoviano, la ha puesto de nuevo en el mercado por una cifra que rondaría los 2.400 millones, según han publicado medios especializados. La firma de capital riesgo, habría contactado en los últimos tiempos con Morgan Stanley, Rothschild, Lazard, Goldman Sachs y JP Morgan, con la idea de iniciar este septiembre el proceso de venta. La UAX ha logrado un crecimiento anual acumulado de alumnos del 20% desde que quedó en manos de CVC.

La Universidad Alfonso X, situada en al municipio madrileño de Villanueva de la Cañada cerró el año pasado con un importe neto consolidad de la cifrado de negocio de 212,7 millones, un 10% más que en el ejercicio anterior. El centro privado madrileño cuenta con cerca de 20.000 alumnos matriculados.

El proyecto para Oviedo no es el único de la UAX fuera de su territorio natural, la Comunidad de Madrid. Este mes, está previsto la inauguración de un nuevo campus en Málaga, con capacidad para 800 alumnos y una oferta de 11 grados.

Similares serían los planes a medio plazo para Oviedo, aunque el arranque sería por Medicina y Enfermería, dos carreras con muy alta demanda y con las que podrían complementar a la Universidad de Oviedo. A partir de ahí, más adelante, podrían añadirse nuevos grados al tiempo que irían creciendo de año en año según avanzase las primeras promociones de Medicina y Enfermería.

Las conversaciones entre la UAX y el gobierno regional avanzan a ritmo lento pero seguro. Los contactos son frecuentes en busca de cumplir con todos los requisitos que lleven a la institución a ser completamente apta para lograr la autorización por parte del Gobierno regional para implantarse en Oviedo.

El alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, se han implicado desde un primer momento en la operación y también ha mantenido una relación fluida con Jesús Núñez Velázquez. Prueba de ello es que Canteli fue el artífice de la visita de Núñez al palco del Carlos Tartiere durante para el partido del Real Madrid.