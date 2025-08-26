Restauración del patrimonio industrial de Oviedo
Vox exige al PP "transparencia y resultados" en la reordenación de la Fábrica de Armas La Vega
La portavoz municipal del partido, Sonsoles Peralta, denunció este martes que "después de tres años desde la firma del protocolo y casi un año desde el convenio, lo único que tenemos son desbroces y propaganda"
Covadonga Del Couz
El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo reclamó este martes al gobierno del PP explicaciones inmediatas sobre el estado de la reordenación y puesta en valor de la Fábrica de Armas de La Vega, en cumplimiento del convenio firmado en septiembre de 2024, posterior al protocolo general suscrito en julio de 2022 entre el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo.
La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, señaló que "las tres administraciones firmaron un convenio, con obligaciones que deben cumplir para que La Vega no se convierta en otra promesa vacía del PP de Canteli". Peralta denunció además que "después de tres años desde la firma del protocolo y casi un año desde el convenio, lo único que tenemos son desbroces y propaganda".
Peralta recordó que el objetivo final de los acuerdos era recuperar el patrimonio histórico e industrial que integra la fábrica de La Vega, generando a su vez un aumento del empleo y de la riqueza en Oviedo. "PP, PSOE e IU están condenando a La Vega al inmovilismo", afirmó. "No hay avances visibles, ni se conocen plazos o compromisos claros", añadió.
Desde Vox reclaman una mayor transparencia y compromiso político, advirtiendo de que el tiempo perdido está frenando el desarrollo de un espacio estratégico para la ciudad. El grupo municipal insiste en que es urgente ofrecer a los ciudadanos información concreta sobre el futuro inmediato del recinto.
