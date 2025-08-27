Adiós Antonio Goycoa, el empresario que llenó de oro y diamantes las joyerías de Asturias

La Basílica de San Juan Real despidió este pasado fin de semana a Antonio Goycoa, el mayorista de joyas cuyo mayor tesoro "fueron sus amigos", en palabras de Patricia, una de sus hijas, que continúa con el negocio familiar, que se instaló hace medio siglo en pleno centro de Oviedo, en la calle González del Valle.

Antonio Goycoa falleció el pasado viernes, a los 85 años de edad, tras una enfermedad que se manifestó con crudeza en mayo pasado. Atrás queda una vida intensa, que transcurrió entre su Galicia natal y la Asturias a la que llegó en un primer momento por motivos laborales, pero donde acabó echando profundas raíces. Nacido en La Coruña, sus preferencias de joven iban por dedicarse hacia la vida militar, que siempre le atrajo. De hecho, aprobó el examen de ingreso en la Academia Militar pero, huérfano de madre desde los ocho años y más tarde de padre, se vio obligado a cambiar de planes y dejar los estudios del Ejército a un lado. "Al perder a su padre con 18 años, su hermano, que era director de la empresa Tobaris, le ofreció la representación para la zona Galicia y Asturias y él, que era una persona muy sociable y muy buen comercial, priorizó la situación económica. Empezó a viajar con esa representación, con la que se ganaba muy bien la vida", relata su hija.

La empresa se dedicaba a la distribución de productos diversos y muy distintos. "Mi padre solía contarnos que de aquella vendía hasta rulos del pelo", revela una de las cuatro hijos de Goycoa, que se fue decantando hacia el sector de las joyas. "Poco a poco, con el dinero que ganaba fue comprando su propia mercancía de oro, para poner en marcha su primera empresa. Sus inicios fueron en una oficina en Mieres, que es donde conoció a mi madre cuando él tenía 26 años", comenta Patricia Goycoa. La pareja se casó y ya se trasladó e instaló en Oviedo en 1975, donde echó a andar la firma de mayorista de joyerías, "en la que seguimos ahora sus hijas". Antonio Goycoa es un ejemplo de empresario forjado a sí mismo. De trabajar como comercial para otra empresa a crear la suya, en la que se especializó en todo tipo de joyería como, por ejemplo, los diamantes. La dedicación y empeño en conocer los secretos de un sector no muy grande, sino más bien todo lo contrario, le llevó a viajar mucho al extranjero. Pero pese a trabajar con los metales más preciosos y los minerales más valiosos, dio más importancia a las relaciones con sus amigos. "Siempre ha sido una persona muy sociable y muy generosa. Muy amigo de sus compañeros de trabajo. Siempre que podía hacer un favor a alguien, lo hacía. Eso fue a lo que dio más importancia en la vida. Decía que su tesoro eran sus amigos. Era una persona muy espléndida, muy acogedora y también ha sido muy querido", afirma Patricia Goycoa de su padre. Un cariño y un apoyo que su familia ha comprobado estos días de duelo, en los que se ha sentido muy acompañada. "Ha venido gente desde Galicia, desde Madrid para simplemente darle la mano y decirle adiós", revela su hija.

Aquella vocación militar de juventud llevó a Antonio Goycoa a mantener una estrecha vinculación con mandos de la Guardia Civil, la Policía y el Ejército. También era socio del Real Club de Golf de La Barganiza. Aunque se estableció profesionalmente en Asturias, siguió muy vinculado a su Coruña natal, donde su familia estaba estrechamente ligada al mundo de la cultura. Su hermana Mercedes, pianista, fue presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de Galicia, y él fue un gran melómano y lector. "Tenía una memoria prodigiosa y le apasionaba el derecho", detalla su hija Patricia. Y era un enamorado del mar, de ahí que el Real Club Náutico de La Coruña fuera "como su casa" cuando se encontraba en su Galicia natal. De hecho, su vida transcurrió durante mucho tiempo a temporadas entre Oviedo y La Coruña, hasta hace apenas unos meses.