Canteli: "La nueva Ronda Sur acaba con un problema histórico en Otero y Villafría"

En una visita de las que Canteli acostumbra a cursar de cuando en cuando a las obras de la ciudad, el alcalde destapó el orgullo que le produce ver las máquinas trabajando ya en el segundo tramo del bulevar en que se va a convertir la Ronda Sur. Con la primera parte finalizada hace años, el Ayuntamiento aspira a estrenar en febrero el nuevo aspecto que tendrá la vía desde la rotonda de Fozaneldi (Cardenal Tarancón) hasta la calle San Melchor García Sampedro. "Con la nueva Ronda Sur acabamos con un problema histórico de los barrios de Otero y Villafría, pues ahora contarán con una salida directa".

El alcalde visitó la zona junto a Nacho Cuesta, concejal de Planeamiento, y Tomás Mediavilla, al frente de la constructora Ogensa, encargada de las obras, como ya sucedió con la rotonda de la Cruz Roja, la nueva glorieta de Santullano y la peatonalización de Mendizábal. "La zona se va a convertir en un gran bulevar, con lo que humanizamos de forma importante el entorno. Se trata de una prueba más de nuestro compromiso con los barrios de Oviedo", remató el alcalde durante un paseo que, a lo largo de la mañana de ayer le llevó a diversos lugares de la capital asturiana.

El objetivo de la obra que acaba de comenzar es pacificar el tráfico en una carretera que, históricamente, ha sido una de las vías en la que los vehículos circulaban a mayor velocidad dentro del caso urbano. De momento, el bulevar ya funciona entre el Campo de los Patos y la rotonda del Cardental Tarancón, una obra que lanzó en su día el gobierno de Wenceslao López. Ahora, la idea es construir la segunda fase del bulevar, unos 400 metros de largo entre la propia rotonda de Fozaneldi y Melchor García Sampedro.

Cada una de las calzadas perderá uno de sus tres carriles para ganar espacio en el centro y crear una mediana más ancha que la actual. Entre las novedades, está la construcción de un vial en la parte baja de Otero y Villafría que les darán salida directa a la propia Ronda, cumpliendo así una reivindicación histórica de la zona.

Al otro lado, y siempre buscando la descongestión del tráfico rodado, la calle Asensio Bretones, que discurre de subida y en paralelo a la Ronda desde la trasera del hotel Santo Domingo, tendrá también salida directa a la parte alta de la vía, lo que evitará muchos desplazamientos por el nuevo bulevar.

Una vez concluida esta obra, el Ayuntamiento prevé una actuación posterior que optará a fondos europeos y consistirá en la creación de un carril bici de 800 metros que llegue hasta el pasadizo que pasa bajo San Lázaro hacia el parque de Invierno y que daría acceso ciclable hasta el inicio de la senda verde y, por tanto, Fuso de la Reina.