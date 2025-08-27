La carpa de los conciertos de San Mateo, a falta del escenario
La instalación de la carpa de la Ería, en la que se celebrarán los coconciertos de San Mateo, ya está completada, como se aprecia en la imagen, Una vez rematada la cubierta de la estructura central, los trabajos de los operarios se centraban ayer en la colocación del escenario así como del soporte de la carpa de acceso. Además, también empezaron a llegar los elementos de los bares que irán en un lateral del recinto, el más próximo al campo del Astur. Los trabajos avanzan de cara al primer concierto, el Fyin Fest, en el que actuará el artista colombiano Camilo y María Becerra, entre otros, el 6 de septiembre.
