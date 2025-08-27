La Copa del Tenis de Oviedo engancha y trae turismo: "El trato es exquisito"

La familia Regas Luis lleva años viajando con su hijo Noah de pista, en pista, de club en club, de país en país. Mientras el joven catalán de 21 años trata de hacerse un hueco en el mundo del tenis, sus padres le acompañan, le arropan y le dan apoyo en plena competición. Este es el cuarto año que Josep Regas y Ana Luis estén en la Copa Real Club de Tenis de Oviedo. Se sienten como en casa.

Noah Regas (Girona, 2004) solo encuentra ventajas a la compañía paterna.: "Agradezco poder viajar con mis padres que siempre han estado ahí apoyándome, y al poder venir con el coche no dependes de taxis durante el torneo. Una vez juegas tus partidos, como el club está céntrico puedes hacer planes por la ciudad". Precisamente, el catalán ganó su partido de ayer al asturiano Miguel Avendaño por 6-1 y 6-1. Los padres del tenista también reiteraron esta agradable particularidad, y afirmaron que no pasa en otros campeonatos nacionales.

"Es uno de los mejores torneos que hay en el circuito nacional ITF, las instalaciones son inmejorables y el trato del personal exquisito", asegura Josep Regas. También sobre el papel del personal del club, Ana Luis destacó que: " ya llevamos viniendo unos años el personal se acuerda de nosotros y esa cercanía nos gusta". Este año han aprovechado su estancia para ver el ambiente del Oviedo–Real Madrid en los aledaños del Carlos Tartiere. "Nos parecía bonito vivir con la gente local la vuelta del Oviedo a Primera", afirma el tenista catalán. El club se muestra orgulloso de la identificación que consigue con los jugadores año tras año. Además, todo suma para Oviedo en su camino particular para convertirse en Capital Europea del Deporte en 2026. Enrique Castaño , vicepresidente del Real Club de Tenis asegura que "el torneo es un puntal para afianzar esa candidatura, por el valor que le aporta a la ciudad".

La actividad es intensa estos días en el club ovetense. Las futuras estrellas del tenis nacional e internacional se juegan su futuro. La sesión vespertina de ayer registró una aceptable presencia de público para ver el debut del principal favorito, Lorenzo Giustino, que ostenta el puesto 296 en el ranking ATP y que ganó por 6-1 y 6-3.