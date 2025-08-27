Así funciona el punto de encuentro de Oviedo, que atiende a 329 familias con menores

El punto de encuentro familiar (PEF) de Oviedo atiende en la actualidad a 329 familias para garantizar la protección de los derechos de los niños ante casos de conflicto por la separación o divorcio de los progenitores, según los datos de los que dispone la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Este tipo de centros, que tienen como fin garantizar el derecho de los menores a mantener vínculos seguros con sus padres en situaciones de conflictividad familiar, funcionan en Asturias desde hace 20 años.

Algunos progenitores se han quejado del funcionamiento de este centro a los grupos políticos de la Junta General, que han presentado una batería de preguntas a la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco. Este servicio no es prestado directamente por personal del Principado, sino que está gestionado por una entidad contratada a tal efecto por la Administración autonómica. El Principado reguló en 2005 mediante un decreto los objetivos, los principios de intervención, el ámbito de actuación y los derechos y deberes de las personas usuarias de este servicio, así como la naturaleza de la información, valoración y seguimiento que debe hacerse de cada una de las situaciones.

La gran mayoría de los casos que llegan al punto de encuentro familiar (PEF) son derivados por los jueces de familia, según se desprende de los datos que maneja la consejería de Derechos Sociales. De los 329 casos en los que interviene en la actualidad el centro de Oviedo, que tiene su sede física en un local situado en zona de los Prados, cerca del HUCA, 282 llegan directamente desde los Juzgados, lo que supone un 85% del total. Los 47 restantes proceden de la Dirección de Infancia y Familias, el órgano del Principado que tiene encomendadas las competencias referentes al seguimiento y ejecución de dicho contrato.

Algunos progenitores y familias usuarias de este centro se reunieron semanas atrás con diputados de distintos grupos políticos de la Junta General, a quienes trasladaron distintas situaciones vividas en dicho servicio, con las que estaban disconformes.

"Nos hablan de encuentros que se celebran en condiciones desfavorables, que no garantizan los controles adecuados. Llevamos escuchando estas quejas desde hace tiempo y consideramos que hay que aclarar lo que está pasando", detalló a este periódico la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco. "Nos han trasladado problemas de personal. Visitas que supuestamente deberían estar tutorizadas y que se llevan a cabo sin tutorizar o que son tutorizadas por personal sin formación específica en dichas intervenciones o la falta de cumplimiento de protocolos", abundó la también diputada autonómica Covadonga Tomé.

La consejera, Marta del Arco, sostiene en una de sus respuestas por escrito a la oposición, en concreto al PP, que el punto de encuentro familiar de Oviedo "ha cumplido hasta la fecha con las obligaciones contractuales establecidas" y afirmó que "es un recurso esencial".

Ante esta situación, Vox ha solicitado la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales y de la directora de Igualdad "para escuchar sus explicaciones sobre la dinámica que se sigue y las garantías de control ofrecidas sobre lo que ocurre durante las reuniones", según explicó Álvarez Rouco. También la parlamentaria Covadonga Tomé, en el Grupo Mixto de la Junta, tiene previsto preguntar por este asunto en cuanto se reanude la actividad en el periodo de sesiones ordinario de la Junta.