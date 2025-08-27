Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros

Un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros. Esa es la ganga que subasta la Tesorería General de la Seguridad Social en Asturias. La vivienda embargada, ubicada en un segundo piso, está valorada en 272.702,70 euros. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha fijado un precio de salida de la subasta de 27.270,27 euros. El plazo para optar a él finaliza el próximo 1 de septiembre.

Según explica la asesora inmboliaria Laura Belles cualquier ciudadano puede acceder a este tipo de inmuebles. "No necesitas ni ser inversor ni tener un despacho de abogados, solo saber cómo funciona", asegura.

Así puedes participar

"Cada mes, la Seguridad Social saca a subasta pisos, locales o viviendas embargadas para recuperar deudas fiscales. Estas subastas se anuncian en su página oficial o en el BOE, y tú puedes participar igual que cualquier ciudadano", comenta. Son inmuebles que no aparecen en los portales de venta de internet, como Idealista. Hay que buscarlos a través de la Agencia Tributaria y mediante este enlace puedes acceder a ellos y filtrar por comunidad autónoma. También se subastan vehículos y muebles.

"Para entrar en la subasta solo necesitas dos cosas: una copia de tu DNI o pasaporte y presentar tu oferta. Puedes hacerlo de forma verbal el mismo día o por escrito en un sobre hasta un día antes", explica Laura Belles. Cada subasta parte de un precio mínimo. Pero ojo, añade la agente inmobiliaria, "debes dejar una fianza. Si pujas por escrito, es el 25% del precio de salida; si es en persona, el 30%. Si no ganas, te devuelven todo".

¿Y si nadie gana la subasta, qué pasa? Se repite con un precio más bajo. Ese valor puede bajar a la mitad. Lo mejor, añade Belles, es que es 100% legal, 100% pública y muy poca gente sabe cómo hacerlo".

La finca que se subasta en Parres / Tesorería General de la Seguridad Social

Finca en Parres

En Asturias, en estos momentos también se subasta una enorme finca ubicada en el concejo de Parres, con casa y cuadra. Son 46,2780 hectáreas. La propiedad, situada en Romillo, está valorada en 314.179,43 euros. Igualmente, la subasta finaliza en este caso el próximo lunes, 1 de septiembre.