Leticia Sánchez Ruiz, comisaria para Oviedo, Capital Europea de la Cultura 2031: "La literatura, lejos de ser algo aburrido, es una absoluta fiesta"

Leticia Sánchez Ruiz (Oviedo, 2 de junio de 1980) es periodista, profesora de narrativa, novelista (autora de "Los libros luciérnaga", ganador de IX Premio Internacional de Novela "Emilio Alarcos Llorach"), y una de las profesionales a cargo de Matadero Uno, el proyecto de librería que sigue los pasos de la histórica Ojanguren. Ahora comienza una nueva aventura: ser comisaria de Literatura de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. Junto a ella, otros siete profesionales en distintas disciplinas culturales aconsejarán al Principado sobre cómo reivindicar la cultura e impulsarse hasta conseguir esta distinción.

¿Cómo fue el momento que le preguntaron si quería ser Comisaria de Literatura?

No recuerdo exactamente el momento, fue antes del verano, pero no me lo pidieron a mí exactamente sino a la librería, a Matadero Uno, que en este caso yo soy la representante. Su petición fue que nosotros, la librería les asesorásemos en todos los ámbitos literarios; ya habían venido algunos varias veces para hablar con nosotros antes de pedírnoslo, y cuando finalmente lo hicieron no dudamos en aceptar.

¿Se lo esperaba?

No, la verdad que para nada, nos sorprendió mucho y muy positivamente. Nos alegra que se cuente con la opinión de profesionales del sector a la hora de hacer estas cosas. Con la opinión de la gente que sabe y que se interesa, que trabaja y día a día cuida la cultura, no sólo en el ámbito literario, que es el nuestro, sino en todos los demás también.

¿Qué fue exactamente lo que le pidieron?

Lo que nos pidieron y lo que nos piden … Tampoco puedo dar muchos datos porque tenemos que guardar confidencialidad en esto, pero básicamente lo que nos piden son ideas. Somos una especie de ojeadores, cazatalentos, que vamos sugiriendo personas con las que se puede trabajar y que aporten cosas, sugiriendo ideas y vamos diciendo cuales son nuestros puntos fuertes, lo que tenemos y lo que podemos tener, hasta donde podemos llegar.

¿Ve a Oviedo con opciones de conseguir la distinción?

Sí, por supuesto que veo a Oviedo con muchas opciones y mucho potencial. Yo creo que es una gran oportunidad de la que podemos salir con mucha gente que tiene muchas ganas de trabajar, que es lo más importante que tiene o debe de tener una región y su capital: la gente.

¿Cuáles son las fortalezas de Oviedo?

Oviedo culturalmente es un lugar totalmente integrador y un lugar en el que se vive de otra manera, de una forma muy amable. Cómo se vive la cultura aquí y sobre todo cómo se podría vivir, todo lo que podríamos hacer desde aquí, yo creo que valdría para transformar mucho la ciudad y también para regenerarla. Yo creo que todavía tenemos algo, un potencial social, cultural, histórico y de paisanaje muy fuerte.

¿Y las suyas? ¿Qué cree que puede aportar para que Oviedo se convierta en capital europea de la cultura?

En la librería siempre hemos apostado por llevar la cultura a la gente en vez de dejar que la gente se acerque a la cultura. Los libros, en este caso, no son solo algo donde se encuentra la sabiduría sino también la felicidad, es algo divertido. Intentamos que la cultura y la literatura sea algo dinámico, siempre un lugar de encuentro. Entre otras cosas, esa es nuestra apuesta. Otras cosas son la calidad literaria y darle voz a los que no la tienen. Todos estos detalles de Matadero son mi fortaleza y algo que voy a llevar a esta candidatura

¿Qué supone para usted formar parte del proyecto?

Supone una gran sorpresa pero también una responsabilidad. Estos días han estado felicitándome muchísima gente por el puesto, y me hace gracia lo muchísimo que se alegran de que estemos aquí, trabajando en ello.

¿Cómo va a compaginar la candidatura con su carrera profesional?

Exactamente igual que antes, lo único que trabajando todavía más y robándole alguna hora al sueño. Por lo demás, lo mismo.

¿Qué imagen le gustaría que se llevara un extranjero al visitar la ciudad en relación con el ámbito cultural?

Me gustaría que sintiera que ha descubierto cosas, que ha abierto ventanas y ha descubierto una nueva forma de enfocar las cosas. Me encantaría que se produjera una revolución en él, pero con que haya visto una nueva forma de acercarse a los sitios, que Oviedo fuera una llave que le proporcionara eso culturalmente, me fascinaría.

¿Qué supondría para la ciudad conseguirlo?

Muchas cosas. Por decir una, igual una forma de que se empiece a creer en la cultura y se empiece a apostar por ella. Esto al fin nos mostrará el papel relevante y decisivo que debe jugar la cultura en una ciudad, en una sociedad, y en una región.

¿Cuáles son sus estrategias para incentivar a la lectura y a la cultura?

Lo principal es mostrarlo todo de una forma atractiva, no inventándonos nada sino simplemente lo que es para lo que es para los que amamos los libros, lo divertidísimos y fascinantes que nos parecen. Y cómo la literatura, lejos de ser algo aburrido es una absoluta fiesta y algo para compartir, no solo se disfruta en casa en solitario aunque primordialmente, también hay una parte que se disfruta en sociedad, compartiéndola, analizándola, ampliándola y resulta sumamente divertido y gratificante poder comentar y ampliar las lecturas porque parece que has encontrado gente que habla en tu mismo idioma y sientes que has llegado a casa. Te hace sentir parte de algo.