El mosaico del paseo de los Álamos de Oviedo se reparará in situ y costará la mitad de lo previsto

El Ayuntamiento de Oviedo acometerá la rehabilitación del Paseo de los Álamos con una solución más económica y menos invasiva: la reparación se realizará in situ, sobre el terreno, actuando únicamente en las piezas más deterioradas. Este planteamiento permitirá reducir el coste de la obra hasta unos 2,5 millones de euros —la mitad de lo inicialmente previsto— y facilitará que los trabajos puedan iniciarse en 2026, siempre que se obtenga la autorización final de la Comisión de Patrimonio.

"Nuestro compromiso con la recuperación del mosaico es claro y vamos a cumplir con la promesa de que en 2026 empezarán los trabajos en aquellas zonas —dos tercios del total— que no se verán afectadas por la futura ampliación del parking de la Escandalera. Lo haremos con el máximo respeto a los valores patrimoniales e históricos de la joya de Antonio Suárez y, como se exige a un gestor público responsable, con un coste de ejecución muy inferior al inicialmente previsto", subrayó Nacho Cuesta, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo e Infraestructuras.

El paseo de los Álamos, integrado en el conjunto del Campo de San Francisco, goza de protección integral desde que en 2016 fue incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. El primer proyecto de rehabilitación, con un presupuesto de cinco millones, contemplaba levantar íntegramente el pavimento del mosaico diseñado por el artista Antonio Suárez. Sin embargo, los estudios técnicos y las catas realizadas han revelado que la base presenta una composición uniforme: una solera de hormigón de diez centímetros, un relleno y arcillas en el fondo. Esa homogeneidad permitirá consolidar el soporte mediante inyecciones y limitar la intervención a los tramos dañados, donde sí se procederá a renovar la base y reponer el mosaico.

La parte afectada

La actuación afectará a los dos tercios del paseo más alejados de la plaza de la Escandalera. El tercio inicial, apoyado sobre el forjado del aparcamiento subterráneo, quedará pendiente de una futura remodelación coordinada con las obras de ampliación del parking y la reforma de la plaza. De esta forma, se garantiza que la intervención en el paseo no quede desvirtuada ni tenga que ser desmontada en pocos años por nuevas obras urbanísticas.

Más allá de la inversión económica, el proyecto supone también la recuperación de un espacio emblemático de la ciudad. El mosaico de Antonio Suárez no solo cumple una función estética y ornamental, sino que forma parte de la memoria urbana de varias generaciones de ovetenses. La intención municipal es que el resultado final devuelva al Campo de San Francisco y a su entorno un atractivo renovado, reforzando el valor cultural de un jardín histórico incluido entre los 16 más destacados de Asturias.