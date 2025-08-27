Oviedo Filarmonía da una lección magistral en el claustro universitario
La orquesta, bajo la batuta de Lucas Macías, cosecha un rotundo éxito en el primero de sus dos conciertos, con "bravos" al virtuosismo de Jorge Bronte con el oboe
Oviedo Filarmonía puso ayer la banda sonora a una tarde de temperatura agradable que invitaba a disfrutar de una de las citas más populares de la programación diseñada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo: los conciertos en el claustro del edificio histórico de la Universidad. No es de extrañar, por tanto, que para este primer recital (el segundo tendrá lugar mañana, a las 19.00 horas, en el mismo emplazamiento) se formara una larga cola que moría a los pies del edificio de la Junta General del Principado.
La orquesta, que viene de firmar un buen papel en una gala lírica organizada por el Festival Internacional de Santander, presentaba un repertorio interesante donde se mantenía la tradicional estructura de obertura-concierto-sinfonía. Abrió la velada la "Obertura Coriolano" de Beethoven, donde la formación orquestal evidenció un sonido compacto y redondeado, con unos graves poderosos.
El plato fuerte de la tarde musical era el "Concierto para oboe y orquesta número 1 en re menor" de Lebrun, una pieza no demasiado conocida que protagonizó Jorge Bronte, principal de oboe de la OFIL. Su despliegue técnica en los pasajes más virtuosos y el lirismo que supo imprimir a cada compás convencieron al público que abarrotaba el claustro, premiando con aplausos y gritos de "¡Bravo!" su gran actuación.
El propio Bronte tomaría la palabra para agradecer la asistencia a los melómanos asturianos, a la orquesta y al maestro Macías por su trabajo y aprovechó para comentar su especial emoción al ofrecer, como solista, un concierto el 27 de agosto, día de nacimiento de su hijo mayor y también fecha en la que conoció a su esposa, Luisa Lavín, violinista de la OFIL con la que interpretó, a modo de propina, el segundo movimiento del "Concierto para oboe y violín en do menor" de J. S. Bach. La última obra del programa, la "Sinfonía número 39 en mi bemol mayor" de W. A. Mozart, dejó una orquesta equilibrada y bien balanceada bajo las indicaciones de Lucas Macías. Tras algo más de una hora y ante unas nubes amenazantes que acabarían descargando momentos después, la OFIL culminó su primer concierto de la temporada en la capital ovetense.
Suscríbete para seguir leyendo
- Canteli: 'La nueva Ronda Sur acaba con un problema histórico en Otero y Villafría
- La capitalidad cultural de Oviedo ya tiene su comité de sabios: estos son los ocho expertos que trabajarán por la candidatura
- La Universidad Alfonso X acelera los trámites para instalarse el próximo curso en Oviedo
- El mosaico del paseo de los Álamos de Oviedo se reparará in situ y costará la mitad de lo previsto
- Adiós Antonio Goycoa, el empresario que llenó de oro y diamantes las joyerías de Asturias
- Adiós a un 'maestro de cirujanos' de los inicios de la Facultad de Medicina
- Conato de incendio por un cortocircuito en Gascona
- Siena premia el arte de Mario Suárez: tres días 'a 42 grados' para sacar una foto de agua fluyendo por una roca