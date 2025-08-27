Oviedo Filarmonía da una lección magistral en el claustro universitario

Oviedo Filarmonía puso ayer la banda sonora a una tarde de temperatura agradable que invitaba a disfrutar de una de las citas más populares de la programación diseñada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo: los conciertos en el claustro del edificio histórico de la Universidad. No es de extrañar, por tanto, que para este primer recital (el segundo tendrá lugar mañana, a las 19.00 horas, en el mismo emplazamiento) se formara una larga cola que moría a los pies del edificio de la Junta General del Principado.

La orquesta, que viene de firmar un buen papel en una gala lírica organizada por el Festival Internacional de Santander, presentaba un repertorio interesante donde se mantenía la tradicional estructura de obertura-concierto-sinfonía. Abrió la velada la "Obertura Coriolano" de Beethoven, donde la formación orquestal evidenció un sonido compacto y redondeado, con unos graves poderosos.

El plato fuerte de la tarde musical era el "Concierto para oboe y orquesta número 1 en re menor" de Lebrun, una pieza no demasiado conocida que protagonizó Jorge Bronte, principal de oboe de la OFIL. Su despliegue técnica en los pasajes más virtuosos y el lirismo que supo imprimir a cada compás convencieron al público que abarrotaba el claustro, premiando con aplausos y gritos de "¡Bravo!" su gran actuación.

El propio Bronte tomaría la palabra para agradecer la asistencia a los melómanos asturianos, a la orquesta y al maestro Macías por su trabajo y aprovechó para comentar su especial emoción al ofrecer, como solista, un concierto el 27 de agosto, día de nacimiento de su hijo mayor y también fecha en la que conoció a su esposa, Luisa Lavín, violinista de la OFIL con la que interpretó, a modo de propina, el segundo movimiento del "Concierto para oboe y violín en do menor" de J. S. Bach. La última obra del programa, la "Sinfonía número 39 en mi bemol mayor" de W. A. Mozart, dejó una orquesta equilibrada y bien balanceada bajo las indicaciones de Lucas Macías. Tras algo más de una hora y ante unas nubes amenazantes que acabarían descargando momentos después, la OFIL culminó su primer concierto de la temporada en la capital ovetense.