El PP rechaza crear una mesa de trabajo en Deportes: "Es más burocracia"

El PP ha rechazado la creación de una mesa de trabajo en el área de Deportes, que había sido solicitada por el Grupo Socialista para poder abordar y estudiar situaciones como la del Club Balonmano Vetusta, que tiene dificultades para disponer de un espacio adecuado para entrenar. El asunto fue objeto de debate y votación en la comisión plenaria de Educación, Deportes, Cultura, Salud Pública y Consumo , celebrada este martes.

Los socialistas pedían la solicitud de una mesa de trabajo como "espacio de carácter informal pero estable, donde se puedan debatir, coordinar y panificar" acciones encaminadas "a promover y mejorar" el deporte en Oviedo, según expuso la concejal Natalia Santa Bárbara. El PSOE ya había solicitado en febrero de 2024 la creación de un Consejo Municipal de Deportes, una propuesta que tampoco prosperó.

La concejal delegada de Deportes, Concepción Méndez, argumentó las razones de la negativa del equipo de gobierno a la iniciativa presentada ahora por el grupo mayoritario de la oposición para constituir una mesa de trabajo en deportes: "Entendemos la intención, pero debemos ser claros: esta iniciativa no aporta soluciones en el día a día del deporte ovetense, sino que añade más burocracia", manifestó la responsable de la política municipal en materia deportiva.

Méndez defendió que ya existen cauces de participación y diálogo y que "una de las funciones de los técnicos de la concejalía de Deportes es la atención diaria y personalizada de los clubes y deportistas del municipio". Además, sostuvo que la creación de esa mesa de trabajo "supondría más costes y más tiempo invertido en reuniones, en lugar de soluciones". La concejala abogó por "reforzar la gestión directa" y evitar posibles "escenarios de confrontación política".