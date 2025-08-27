El PP rechaza crear una mesa de trabajo en Deportes: "Es más burocracia"
El PSOE solicitaba "un espacio informal" para estudiar casos como el del Balonmano Vetusta
J. A. A.
El PP ha rechazado la creación de una mesa de trabajo en el área de Deportes, que había sido solicitada por el Grupo Socialista para poder abordar y estudiar situaciones como la del Club Balonmano Vetusta, que tiene dificultades para disponer de un espacio adecuado para entrenar. El asunto fue objeto de debate y votación en la comisión plenaria de Educación, Deportes, Cultura, Salud Pública y Consumo , celebrada este martes.
Los socialistas pedían la solicitud de una mesa de trabajo como "espacio de carácter informal pero estable, donde se puedan debatir, coordinar y panificar" acciones encaminadas "a promover y mejorar" el deporte en Oviedo, según expuso la concejal Natalia Santa Bárbara. El PSOE ya había solicitado en febrero de 2024 la creación de un Consejo Municipal de Deportes, una propuesta que tampoco prosperó.
La concejal delegada de Deportes, Concepción Méndez, argumentó las razones de la negativa del equipo de gobierno a la iniciativa presentada ahora por el grupo mayoritario de la oposición para constituir una mesa de trabajo en deportes: "Entendemos la intención, pero debemos ser claros: esta iniciativa no aporta soluciones en el día a día del deporte ovetense, sino que añade más burocracia", manifestó la responsable de la política municipal en materia deportiva.
Méndez defendió que ya existen cauces de participación y diálogo y que "una de las funciones de los técnicos de la concejalía de Deportes es la atención diaria y personalizada de los clubes y deportistas del municipio". Además, sostuvo que la creación de esa mesa de trabajo "supondría más costes y más tiempo invertido en reuniones, en lugar de soluciones". La concejala abogó por "reforzar la gestión directa" y evitar posibles "escenarios de confrontación política".
- La gran cumbre euroamericana del hidrógeno verde cambia Madrid por Oviedo (y se hará en el Calatrava)
- La capitalidad cultural de Oviedo ya tiene su comité de sabios: estos son los ocho expertos que trabajarán por la candidatura
- La Universidad Alfonso X acelera los trámites para instalarse el próximo curso en Oviedo
- Adjudicada la obra de la nueva entrada al parking de Consultas del HUCA que busca aliviar los atascos en horas punta
- Conato de incendio por un cortocircuito en Gascona
- Luto en Oviedo: Fallece a los 90 años Manuel García- Morán, médico y esquiador olímpico
- Adiós a un 'maestro de cirujanos' de los inicios de la Facultad de Medicina
- Llambionadas de generosidad en Oviedo: once confiterías locales venden dulces para ayudar a la Fundación Inocente