Vox exige al PP "transparencia y resultados" en la reordenación de La Vega

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo reclamó ayer al gobierno del PP explicaciones inmediatas sobre el estado de la reordenación y puesta en valor de la Fábrica de Armas de La Vega, en cumplimiento del convenio firmado en septiembre de 2024, posterior al protocolo general suscrito en julio de 2022 entre el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo.

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, señaló que "las tres administraciones firmaron un convenio, con obligaciones que deben cumplir para que La Vega no se convierta en otra promesa vacía del PP de Canteli". Peralta denunció además que, tres años después de la firma del protocolo y un año tras el convenio, "lo único que tenemos es desbroces y propaganda".

Sonsoles Peralta recordó que el objetivo final de los acuerdos era recuperar el patrimonio histórico e industrial que integra la fábrica de La Vega, generando a su vez un aumento del empleo y de la riqueza en Oviedo. "PP, PSOE e IU están condenando a La Vega al inmovilismo", afirmó. "No hay avances visibles, ni se conocen plazos o compromisos claros", criticó la edil de la oposición respecto a la gestión en La Vega.