El Congreso honra a Veneranda Manzano, primera diputada asturiana (e hija adoptiva de Oviedo)

Veneranda Manzano, primera mujer diputada por Asturias en la Segunda República y símbolo de resiliencia y de vocación política, permanecerá para siempre en el Congreso de los Diputados. La que fuera hija adoptiva de Oviedo afrontó a lo largo de su vida muchas dificultades: desde el rechazo en un ámbito político dominado por hombres hasta el exilio forzado en México tras la Guerra Civil. Sin embargo, nunca abandonó su compromiso ni la preocupación por lo que acontecía en su país natal.

Un empeño que ahora quiere reconocer la Cámara Baja. Su retrato será expuesto en el Congreso de los Diputados junto a los de otras ocho pioneras parlamentarias de la Segunda República: Dolores Ibárruri, "la Pasionaria"; Clara Campoamor; Victoria Kent; Margarita Nelken; María Lejárraga; Matilde de la Torre; Julia Álvarez Resano y Francisca Bohigas. Este reconocimiento tiene como objetivo saldar una deuda histórica, valorando sin distinción de ideología el papel fundamental de estas mujeres en la política española. La decisión definitiva fue acordada el pasado 22 de julio en la Mesa de la Cámara, un año después de la propuesta inicial.

Una vida llena de logros

Veneranda Manzano se formó y ejerció como maestra, siguiendo la tradición familiar, profesión que alternó con cargos de inspectora de Primera Enseñanza, en Asturias, Castellón y Barcelona. Fue militante socialista desde 1930 y participó activamente en la configuración del Círculo Republicano de Llanes, llegando a presidir su agrupación local del PSOE en los inicios de la República.

En las elecciones de 1933, fue elegida diputada por Oviedo, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en acceder al Parlamento español y la primera asturiana. Durante la Guerra Civil, Manzano desempeñó responsabilidades como directora de Colonias Infantiles del Ministerio de Instrucción Pública, trabajó en orfanatos y llegó a presidir la federación de enseñanza de UGT.

Tras la caída del régimen republicano en Asturias en 1937, se exilió primero en Francia y luego en México; durante el exilio perdió la visión, fue expulsada del PSOE en 1946 y se unió al PCE en 1947. También colaboró con la Unión de Mujeres Españolas, la organización de exiliadas republicanas. Regresó a España en 1976 y falleció en Oviedo en 1992, a los 98 años, a causa de una enfermedad bronquial.

Todos sus méritos como maestra fueron reconocidos a posteriori, cuando ella aún vivía, al ponerse su nombre a un colegio público de San Lázaro, el Veneranda Manzano. Cuatro años después, en 1989, fue nombrada por unanimidad hija adoptiva de Oviedo. Hoy, casi un siglo después de su elección como diputada, el Congreso reconoce también su trayectoria política, para devolverle el lugar que la historia le negó en su momento.