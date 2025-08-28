Cuenta atrás para el concurso de ganado de Las Regueras

A punto de celebrarse el certamen de Santullano, en el prao de La Rasa, muy esperado por los ganaderos, vamos a recordar algunos datos, ya que detrás de cada evento hay muchas historias detrás.

Uno de los más veteranos participantes, puede que el que más, es José Manuel Valdés Suárez, de la ganadería El Chinto, de Parades, que fue pionero en el concejo de Les Regueres como participante en concursos de ganado vacuno de raza asturiana de los valles, siendo de los primeros en concursar más allá de nuestras fronteras. Con su vaca "Gallarda", con la que obtuvo más de 40 premios, fue a Barcelona, Madrid, Versalles en Francia, Santarem en Portugal, Avilés, Mieres, Cangas del Narcea, Grao, Pola de Siero, San Cucao, Santullano... y nunca volvió de vacío. A éstas siguieron otras y aún sigue participando y cosechando premios.

Hay otra persona que dejó huella en el certamen, pero de otra manera. Arturo Valdés Sánchez, de Miobra, carretero con güés. Nunca imaginó que se iba a dedicar a esto del arrastre con güés. Un día, en 1993, le llamó el encargado de Deportes Rurales de la Caja Rural, y le convenció para asistir al primer arrastre. Le gustó la cosa. Pasaba el día entre compañeros y hablaba de lo que más le gustaba, las vacas y los güés. Este deporte no es asturiano, es típicamente vasco, pero se fue consolidando en Asturias. Y él fue uno de los artífices, siendo el único reguerano que lo practicó. Arturo tuvo un total de 12 parejas de bueyes con nombres como "Alegre", "Rubio", "Gallardo", "Brillante", "Navarro", "Chato", "Romero"… En la feria-exposición de ganado de Santullano de 2003, sus compañeros le rindieron un sentido homenaje.

Desde el fallecimiento de Manolo La Rasa, dueño del prado donde se celebra el concurso, hombre muy participativo y colaborador extraordinario, se nombra al concurso de arrastre de güés como Memorial "Manolo La Rasa". Manolo merece todos los reconocimientos. El mejor sería, sin duda, Concurso-Exposición de ganado vacuno de Les Regueres, Memorial "Manolo La Rasa". Así, el concurso de arrastre podría dedicarse a quien creemos que de verdad lo merece, Arturo Valdés.

Hay que dar las gracias a todos los que hacen posible que se puedan lucir los ganaderos con sus mejores reses, desde el primer certamen hasta el último. Somos conscientes de las mejoras de cada año. Apuntad las fechas, los días 29, 30 y 31 todos a Santullano, que este concejo es ganadero.