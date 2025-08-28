Educación Católica asume la gestión del colegio Santa María del Naranco: autorizado el cambio de titularidad y nombre

Nueva etapa para el colegio Santa María del Naranco. La consejería de Educación, en manos de Eva Ledo, autorizó el cambio de titularidad a manos de la Fundación Educación Católica, entidad educativa con más de 30 años de experiencia, y que ha llegado a un acuerdo con la empresa Alter Vía, anterior concesionaria y con las monjas ursulinas, propietarias del inmueble, para la cesión gratuita y definitiva de la titularidad del centro. El acuerdo se pone en marcha de cara al próximo curso, los profesores vuelven a las aulas el lunes, y este periodo supondrá una nueva denominación para estas instalaciones que acogen a 1.800 alumnos, que cursan los estudios desde Infantil a Bachillerato. A partir de ahora, se denominará FEC Santa María del Naranco.

Así lo detalló, ayer, el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) a través de una disposición en la que se concretó que la autorización para el cambio de gestión surtirá efecto de carácter inmediato y no afectará a las enseñanzas autorizadas ni al régimen de funcionamiento de las instalaciones. La Fundación Escuela Católica ya gestiona en la actualidad el Colegio Santo Ángel de la Guarda, en Oviedo, y suma a Santa María del Naranco a una nómina de más de veinte centros con más de 18.000 alumnos y 1.800 profesores en once comunidades autónomas.

De esta forma, el colegio Santa María del Naranco suma una etapa en su historia. Fue fundado por la congregación de Ursulinas en 1903. Las monjas llegaron a impartir clases en un piso de la calle Marqués de Teverga y luego se trasladaron al palacete de La Lila. Más tarde, se desplazaron a la calle La Luna, hasta que construyeron el emblemático colegio en las faldas del Naranco, en pleno corazón de Ciudad Naranco. Alter Vía adquirió la titularidad del colegio en 2008. Además de los 1.700 alumnos, el centro está formado por una plantilla de 106 profesores a los que se suman 31 trabajadores del grupo de personal no docente. También consta de un centenar de monitores para las distintas actividades.

El objetivo de la Fundación Educación Católica es mantener el proyecto educativo y en la actual plantilla de profesorado. También aseguró Juan Ignacio Yagüe, secretario ejecutivo de la Fundación Escuela Católica, en una reunión con los padres, que la estrategia es "entrar, ver, conocer, aprender y proponer; no vamos a hacer un cambio de metodología".