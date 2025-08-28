El imparable envejecimiento de los coches en Oviedo: esta es su elevada media de antigüedad

La media de edad de los vehículos ovetenses no para de crecer. Los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT) cifran en 12,5 años la antigüedad de los 130.361 medios de transporte rodados –sin contar con los autobuses– que recorrieron la capital asturiana en 2024. El número no ha parado de crecer en la última década. Las estadísticas recogen que la cifra se situó en los 12,43 años en 2023; 12,19 (2022), 11,91 (2021); 11,60 (2020); 11,11 (2018); 10,96 (2017); 10,77 (2016); 10,57 (2015) y 10,29 (2014). Es decir, el incremento ha sido de veintisiete meses –2,25 años– en todo este tiempo.

¿Cuáles son los vehículos con más antigüedad? Dentro del parque móvil, los 2.416 ciclomotores son los que más vida tienen con una media de 18,81 años. Por su parte, los 5.581 camiones suman casi un década y media; los 100.095 alcanzan un periodo de 12,56; las 8.475 furgonetas los 11,50 y las 12.460 motocicletas son las más jóvenes con 11,41.

Otros datos que deja la estadística es que Oviedo cuenta con 68.126 diésel, 62.642 vehículos de gasolina, 811 electrificados, 634 de gas licuado del petróleo, 3 gas natural licuado y 158 con otros tipos de propulsión.

Zona de Bajas Emisiones

Todas estas cifras son elementales a la hora de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. La ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que todos los municipios españoles con más de 50.000 habitantes deben adoptar Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que incluyan medidas para reducir las emisiones con la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Las restricciones en el caso de Oviedo se pondrán en marcha el 1 de enero.

Salvo excepciones, los vehículos que no obtengan la correspondiente etiqueta medioambiental, no podrán acceder al eje más comercial. Es decir, los vehículos propulsados con gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001, los diesel registrados antes del 1 de enero de 2006 y los de ocho o más plazas con veinte años de vida no podrán circular por los alrededores del Campo San Francisco y las calles más céntricas hasta Adelantado de La Florida. La empresa Doymo, que ha redactado el documento inicial del Plan de Movilidad Sostenible, cuantifica que el 9,8% de los coches, el 8,7% de las furgonetas, el 2,3% de las motocicletas, el 24,6% de los camiones y el 1,4% de los autobuses no podrán acceder a estas áreas .

Estas limitaciones se extenderán dos años más tarde a las rondas y el resto de vehículos deberán lucir el distintivo en la luna a partir del año que viene. Se trata de aquellos con la pegatina B –propulsados con gasolina y diésel más antiguos pero con bajas emisiones–, C –coches gasolina y diésel recientes–, ECO –híbridos enchufables y vehículos a gas– y Cero Emisiones –vehículos eléctricos y de hidrógeno–.

No obstante, el Ayuntamiento no se cierra en banda. Ha establecido una serie de exenciones para evitar que el número de afectados sea el menor posible. Los vehículos de los empadronados en las calles afectadas por la ZBE, los coches históricos, los clientes de aparcamientos subterráneos públicos –tendrán quince minutos para estacionar– y los vehículos adaptados y homologados para prestar servicios singulares podrán acceder de forma excepcional sin informar al Ayuntamiento. En cambio, precisarán de una autorización municipal para el acceso y la circulación los vehículos de los clientes de los hoteles de la zona, aquellos que acudan a un taller ubicado en la zona más comercial, los vinculados a obras y los propietarios o arrendatarios a una plaza de garaje.

También deberán informar de que quieren acceder y circular aquellos con matrícula extranjera, los destinados al transporte de mercancías y actividades profesionales, los de emergencias y esenciales y el transporte público, entre otros. El acceso, la circulación y el estacionamiento establecidas en las ZBE sin cumplir con la normativa se castigará con 200 euros.