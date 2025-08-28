Incendio en el centro de Oviedo, a tope de turistas: un fuego en una cocina obliga a un desalojo

Un amplio despliegue de servicios de emergencia y mucha expectación al estar el centro de Oviedo repleto a primera hora de la noche. Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) sofocaron alrededor de las nueve de la noche un incendio declarado en una cocina ubicada en la segunda planta del número 14 de la calle Jovellanos. Los hechos se desencadenaron por culpa de una sartén en el fuego provocando unas llamas que se divisaban desde la calle. De inmediato, los Bomberos acudieron al lugar de los hechos y se determinó el desalojo de la planta superior por precaución.

Los funcionarios municipales se desplazaron en tres vehículos y nada más llegar, desplegaron mangueras para apagar las llamas. En el momento de los hechos, según los testigos, había dos personas en la vivienda que no resultaron heridas. Sufrieron una pequeña intoxicación por respirar el humo. Durante toda la intervención, fue cortada la calle Jovellanos.

Cortes para facilitar la intervención

Agentes de la Policía Local controlaron el giro de los coches desde las calles Uría y Víctor Chávarri. También fue acordonada parte de Águila para evitar el paso de los peatones. En la vía solo permanecían los vehículos de los diferentes servicios de emergencias. También se desplazaron hasta el lugar varios agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Asturias.

Las llamas provocaron que una pequeña franja de la fachada del edificio acabase teñida de negra. Este incendio causó mucha expectación entre los clientes de la calle Gascona y otras vías del centro de la ciudad. A las 21.05 horas se levantaron todas las restricciones una vez controlada la situación. Los Bomberos debían acudir a otra intervención.