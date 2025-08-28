Marta Fernández Silverio, comisaria de Oviedo, Capital Europea de la Cultura 2031: "Estamos creando una comunidad del arte emergente en Asturias "

Marta Fernández Silverio, periodista por vocación y formación, es una de las nuevas comisarias que acompañarán a Oviedo en su camino a Capital Europea de la Cultura 2031. Es fundadora de la revista "12grados y Emerxentes", una plataforma cultural para la promoción del arte emergente asturiano, lo que le permitirá servir de puente entre la institución y la cara más "underground" de la cultura asturiana.

¿Cómo fue el momento en el que lee propusieron sumarse como comisaria del área de Juventud?

Fue todo fruto de los procesos asamblearios que se hicieron al principio. Yo me acerqué a una de las asambleas e hice algunas preguntas que les llamaron la atención, empezamos a hablar y creo que ahí me vieron la potencialidad para encargarme de la parte de Juventud.

¿Y qué fue lo que le convenció del proyecto para querer participar en él?

Que hay mucha voluntad por hacer de esto un proceso verdaderamente abierto, inclusivo y diverso. Yo trabajo en la cultura independiente y "underground", y a veces hay cierto recelo a confiar en este tipo de proyectos, sin embargo desde el primer momento han intentado tender puentes con toda la ciudadanía. El hecho de que hayan incluido a personas como yo, creo que también es abrirse a la diversidad.

¿Qué le han pedido que haga?

Uno de mis cometidos es precisamente abrir la escucha, no es lo que pueda aportar yo o el bagaje cultural que tenga, sino todas las personas y colectivos a los que puedo escuchar, con los que puedo conectar y que, de una manera u otra, pueden llegar a formar parte de este proyecto. Parte de no olvidar a otras partes de la ciudadanía es tener una comunicación abierta y dirigida a múltiples lugares. Nos va a llegar el mensaje a una ciudadana de 65 años de Oviedo, que está acostumbrada a ir al teatro o a la ópera, que a un estudiante que está empezando a conocer el mundo de la cultura y le interesa el rap, es importante que estemos vigilando siempre la comunicación para llegar a todas las personas.

¿Ve a Oviedo con opciones para conseguir la distinción?

Por supuesto, aunque creo que lo más ilusionante es el proceso. Lo importante es pensar en el día a día, en cada paso que demos, que sean cosas que dejen un poso, porque solo así se conseguirá la candidatura. Pensemos en potenciar la cultura y el resto llegará. Creo que simplemente la manera en la que estamos trabajando, contando con tantos lugares diferentes y diversos de la cultura, ya es un grandísimo paso adelante.

¿Cuáles son las fortalezas de Oviedo, distintas a las otras candidatas, en el ámbito cultural?

Oviedo se ha posicionado para no ir sola, sino hacerlo con toda Asturias y, desde luego, Asturias tiene un grandísimo interés cultural y patrimonial, no solo en lo que es la tradición, sino también la innovación. Tenemos grandísimos festivales innovadores, el Centro de Arte en Xixón, mucha cultura "underground". Tenemos grandísimos ejemplos, incluso una lengua propia, que también forma parte de la candidatura.

¿Qué cree que puede aportar como comisaria en este nuevo proyecto y también como fundadora de plataformas que promocionan el arte emergente?

La conexión que tengo precisamente con el arte independiente. Mi interés es servir de puente entre la institución y todo este ámbito emergente. Estoy en contacto constante con colectivos de todo tipo para entender cuáles son sus necesidades y qué les gustaría ver o aportar. Llevamos dos años y medio haciendo esto, creando una comunidad para fortalecer el arte emergente de Asturias y creo que es una oportunidad perfecta para hacerlo a través de la candidatura.

¿Cómo va a compaginar esta candidatura con tu carrera profesional?

Mi trayectoria profesional ahora está muy ligada a la gestión cultural, entonces creo que se puede combinar sin problema. Por supuesto, para mí es un reto estar aquí y estar a la altura también es sacar el tiempo suficiente para dedicar a todas las cosas que lo necesitan.

¿Qué imagen le gustaría que se llevara un extranjero al visitar esta ciudad en relación con el ámbito cultural?

Asturias y su cultura son muy diversas. Lo importante sería que un extranjero pudiera encontrar su lugar dentro de esta diversidad. Me gustaría que fuera una ciudad inclusiva, que creo que ya lo es, pero que lo evidencie más, sostenible y responsable con el medio ambiente, en la que cultura se entienda como en un sentido amplio. Ahora tenemos una oportunidad de la mano del deporte en Oviedo, ser de primera es una oportunidad para abrirse a un público amplio. Que alguien llegue por el fútbol, pero se quede por la ópera, por el teatro o por el cine.

¿Qué supondría para la ciudad conseguirlo?

Desde luego, supone visibilidad, pero, sobre todo, es una oportunidad para mostrarnos como queremos mostrarnos. Es una oportunidad para tomar las riendas de la narrativa que contamos sobre Asturias.

¿Cuáles son sus estrategias para invitar a los jóvenes y no tan jóvenes a acercarse más a la cultura?

Mantener una escucha constante. No pensar que ya lo sabemos todo y que hay una única forma de llegar a los sitios, sino estar constantemente escuchando, abiertas a las críticas, preguntando, buscando, siempre una comunicación que llegue a los lugares que nos parecen más lejanos. Estar nosotros abiertos a escuchar a lo que nos propone el territorio.