Mikel Erentxun, cantante: "Estuvimos en Oviedo en 2013 y fue histórico, espero revivirlo esta vez con Coque Malla"

Mikel Erentxun (Caracas, 1965) es uno de los nombres imprescindibles del pop-rock español. Voz y guitarra de Duncan Dhu, grupo con el que marcó a toda una generación en los 80 con himnos como "Cien gaviotas", lleva más de treinta años desarrollando una sólida carrera en solitario, siempre fiel a un estilo íntimo y melódico. Este 2025 celebra el 40.º aniversario del debut de "Duncan Dhu "con la gira DD40, que hará parada en Oviedo el próximo 17 de septiembre, durante las fiestas de San Mateo.

¿Qué supone para usted tocar en unas fiestas tan emblemáticas como las de San Mateo en Oviedo?

He tenido el placer de tocar en anteriores ediciones de San Mateo y guardo un recuerdo maravilloso. De hecho, la última gira de "Duncan Dhu", en 2013, pasó por Oviedo en San Mateo. En esa ocasión compartimos cartel con "Hombres G" y fue un concierto histórico. Espero que esta vez, junto a Coque Malla, podamos revivir aquello e incluso mejorarlo.

¿Qué puede esperar el público ovetense de su repertorio?

Para esta gira hemos apartado mi repertorio y solo interpretamos canciones de Duncan Dhu. Afortunadamente, el cancionero de la banda es enorme, por lo que al público no le va a faltar ninguna canción. Sin embargo, siempre va a haber otras canciones que quizás no sean tan conocidas, que harán que el concierto no sea un mero karaoke, sino que sea un show en el que pase de todo. Algunos himnos, como "Cien gaviotas", no faltarán en ninguna ciudad, aunque es cierto es que le hemos dado una vuelta de tuerca al repertorio para que suene mucho más actual.

¿Hay alguna sorpresa especial preparada para esta cita?

Aún no nos hemos centrado en este concierto, ya que estamos muy enfocados en la gira y vamos semana a semana. De momento, hemos hecho 30 conciertos y no ha habido dos iguales, pues al menos en mi caso, sabes cómo empiezan, pero no cómo acaban. No llevamos nada pregrabado, todo lo que suena en el escenario es puro directo y eso es lo que nos permite improvisar en las canciones o, incluso, invitar a alguien al escenario. Estamos abiertos a cualquier opción y creo que compartiendo escenario con Coque Malla pueden pasar cosas muy grandes.

Esta gira conmemora los 40 años de "Duncan Dhu". ¿Cómo es revivir canciones que marcaron a toda una generación?

Está siendo muy emotivo. Llevo 40 años de trayectoria musical, he grabado 30 discos y es una carrera que no ha parado nunca. Siempre he mirado hacia adelante, pero esta vez he decidido apartar mi repertorio para centrarme en temas antiguos. La gira me está trayendo muchos recuerdos y buenas vibraciones, pues estoy siendo consciente de que la huella de "Duncan Dhu" era más profunda de lo que pensaba. Ver a gente que ni siquiera había nacido cuando nosotros estábamos grabando las primeras canciones, está siendo algo inexplicable.

¿Qué siente al interpretar en solitario esos temas que antes compartía con Diego Vasallo?

Esta gira no habría sido posible sin el beneplácito de Diego, igual que no lo hubiera sido "Duncan Dhu". Me hubiera encantado interpretar nuestras canciones juntos, pero Diego no se veía y yo lo respeto igual que él me respeta a mí. Siempre echo mucho de menos a Diego tocando, pues he vivido con él muchas experiencias sobre los escenarios. Afortunadamente, mi relación personal con él está mejor que nunca, con lo cual, la parcela de amistad la sigo manteniendo intacta.

¿Siente que su público actual conecta de manera distinta con esas canciones respecto al público que tenían en los años 80 y 90?

Ahora mismo estamos haciendo festivales con bandas y público joven, en los que probablemente seamos los más veteranos. Sabemos que muchos no vienen a vernos a nosotros, sino que vienen para escuchar a otras bandas de actualidad como "Arde Bogotá", "Viva Suecia" o "Alcalá Norte". Aún así, me encuentro con sorpresas muy agradables: el público joven nos acepta bien y disfruta con nuestro material aunque no seamos su grupo bandera. Creo que las canciones buenas siempre tendrán un hueco y lo cierto es que estoy encantado de poder compartirlas con gente que pertenece a otras generaciones, además de tener la oportunidad de conocer a bandas nuevas. En definitiva, me siento muy arropado y respetado por el público.

¿Hay planes de nuevo disco tras esta gira, o la prioridad es seguir celebrando los 40 años de "Duncan Dhu"?

La gira tiene fecha de caducidad, por lo que, cuando termine, volveré a centrarme en mi carrera en solitario. Ahora mismo estoy escribiendo y maquetando nuevas canciones con calma, porque aún no tengo ni fecha de lanzamiento de mi nuevo disco. Me encuentro en la parte más bonita de este trabajo, en la puramente creativa. Estoy satisfecho con el nuevo material, que poco a poco se va almacenando, por lo que cuando vea la luz, volveré de nuevo a la carretera.

¿Cómo equilibra el hacer un homenaje al pasado con la necesidad de compartir su faceta actual en la música?

Es un poco difícil, por lo que he optado por hacer un pequeño paréntesis de un año y centrarme en el repertorio de "Duncan Dhu". He intentado que esto no sea un revival, que no huela a naftalina, porque a mí las nostalgias mal entendidas no me gustan. La gira de "Duncan Dhu" no deja de ser una celebración y un recordatorio de algo muy bonito que pasó hace tiempo y que estamos reviviendo ahora, pero tiene fecha de caducidad. Se acaba la gira y vuelvo a mi carrera en solitario.

Tras más de tres décadas de carrera, ¿cómo mantiene la ilusión de salir al escenario ?

Afortunadamente, esa ilusión perdura. El amor por el oficio y la pasión por lo que hago se mantiene intacta durante cuatro décadas. Son muchos años, pero yo me sigo poniendo nervioso cada vez que me subo al escenario, cuando veo que se apagan las luces y suenan las primeras melodías. Cuando estamos todos a pie del escenario, es un momento mágico en el que siempre sales arriba. Es algo que no se ha ido con el paso de los años, y el día que lo pierda será el día que tendré que dejar este trabajo.

Siempre habla sobre la importancia de conciliar su vida personal con la profesional. ¿Cómo compagina ambas partes en una gira tan larga?

Está siendo difícil, pues llevo muchos años haciendo giras mucho más cortas y manejables. Esta gira está siendo agotadora, con muchísimos conciertos y mucho tiempo fuera de casa. La parte negativa de hacer una gira, es no poder convivir con mi familia. Trato de llevarlo lo mejor posible, pero al final los años pesan, y hacerte un San Sebastián Almería con la furgoneta tiene un precio. Yo lo pago muy a gusto porque sé que esta gira es irrepetible, y que lo más seguro es que sea la última que hago en mi vida en honor a "Duncan Dhu" y, sobre todo, con tanto nivel de aforo. Tocar en sitios gigantes está muy bien para el ego y para sentir cosas diferentes, pero yo disfruto más en otro tipo de entornos.

¿Qué le gustaría que el público de Oviedo se llevara como recuerdo de este concierto?

Lo ideal es que se lo pasen increíblemente bien y que recuerden este concierto durante muchos años. Por mi parte, voy a hacerlo lo mejor posible. Creo que el cartel es muy redondo, ya que Coque Malla celebra también los cuarenta años y, por tanto, va a ser una noche épica.