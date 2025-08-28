Ochenta niños y siete monitores en el nuevo comedor escolar de Ventanielles

Libros, material escolar y comedor. Los alumnos de 3 y 4 años del parvulario de Ventanielles estrenarán el próximo curso el edificio que la empresa Terra Ingenieros ha construido durante los últimos meses para el servicio de desayunos y comida. Unas instalaciones que han sido visitadas por el Alcalde, Alfredo Canteli, y el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, tras recibir el Ayuntamiento las obras en los últimos días y mientras se espera la instalación del diferente mobiliario encargado, a través de un contrato menor, a la librería y papelería Clarín por 9.521 euros. Una actuación puesta en marcha por el área de Educación, liderada por Lourdes García.

De esta forma, el Partido Popular salda una deuda histórica con Ventanielles, uno de los barrios que más inversiones ha recibido en los últimos años gracias a diferentes fondos europeos y al esfuerzo hecho por las arcas municipales. El Ayuntamiento contrataba cada curso un servicio de autobús para trasladar a los más pequeños desde estas instalaciones ubicadas al lado del Palacio de los Deportes hasta el colegio cercano, en la glorieta que rinde homenaje al bombero Eloy Palacio. Un trayecto que hacían a la hora de la comida y en sentido contrato tras los desayunos.

El segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, y el alcalde, Alfredo Canteli, durante la visita. / LNE

Sin embargo, los viajes son cosa del pasado con la construcción de este edificio, que tendrá una capacidad para ochenta menores. A ellos se pueden sumar otras siete cuidadoras. El aforo total será de 87 personas. La distribución del edificio está dividida en una planta baja y un altillo alcanzando una superficie útil de 200 metros cuadrados en los que habrá cocina, taquillas, vestuarios, aseos, almacén y la zona para las mesas y las sillas.

También contará con paneles fotovoltaicos para el suministro de energía que precisan las instalaciones y las obras han sido ejecutadas por la empresa Terra Ingenieros tras ganar la licitación puesta en marcha por el Ayuntamiento el año pasado. La inversión de estas instalaciones es de 589.729,48 –IVA incluido–. El comedor del colegio de Ventanielles quedará para el resto de alumnos a partir de los cinco años.