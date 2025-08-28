Oviedo ofrecerá hasta 520 actividades de ocio con 7.000 plazas disponibles para el curso 2024/2025

Covadonga Díaz, concejala de Juventud, Festejos y Centros Sociales de Oviedo, presentó este jueves a las 11:00 horas las actividades previstas para el curso 2024/2025 en los principales centros sociales del municipio. La presentación tuvo lugar en una rueda de prensa en el propio Ayuntamiento, donde recordó que el plazo de inscripción online para las distintas propuestas del programa permanece abierto desde el pasado lunes. Asimismo, anunció que la inscripción presencial podrá realizarse en cualquier centro social ovetense entre el 1 y el 19 de septiembre, dado que las actividades ofertadas comenzarán en octubre.

“La oferta de este año asciende a 520 alternativas de ocio, diseñadas para todo tipo de público y con una amplia variedad de modalidades, contenidos y horarios”, explicó Díaz. La concejala añadió que el número de plazas disponibles se ha incrementado, alcanzando en esta edición las 7.000 para los vecinos y vecinas del municipio.

Además de estas propuestas, Díaz avanzó que este curso se pondrán en marcha otros programas de interés ciudadano, con plazos y condiciones de acceso diferenciados. “Tendremos un programa de competencias digitales para aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital”, señaló. “También continuaremos con el programa de apoyo y refuerzo escolar, así como con el programa de ocio y tiempo libre dirigido a personas con diversidad funcional”, añadió.

Como novedad, el Ayuntamiento ofrecerá un programa de aulas abiertas, que permitirá a los asistentes a cursos utilizar espacios de los propios centros sociales fuera del horario habitual. Estas zonas podrán emplearse también para que quienes cuenten con plaza en una actividad concreta compartan lo aprendido con otros vecinos que no hayan podido inscribirse.

“Vamos a ampliar también el abanico de rutas de senderismo en la naturaleza”, anunció la concejala, en referencia a un programa que incluye salidas en autobús durante el otoño por diferentes entornos de la región, tanto de montaña como de costa.

Por último, Díaz informó de que los ciudadanos interesados en conocer de cerca las actividades podrán acudir a la jornada de puertas abiertas que se celebrará el próximo lunes en el centro social de Villa Magdalena, donde se realizarán demostraciones de algunas de las propuestas. Adicionalmente, entre el 1 y el 5 de septiembre un equipo de animación estará presente en la calle Palacio Valdés para informar sobre el programa e inscribir a las personas interesadas.