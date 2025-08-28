Los pequeños dan ejemplo: los voluntarios que dan vida a la Copa del Club de Tenis de Oviedo

La Copa Real Club de Tenis de Oviedo no sería lo mismo sin ellos. Un total de 35 jóvenes, desde los 11 años de edad, ejercen estos días como recogepelotas en las pistas de la entidad ovetense. Lo hacen de manera voluntaria y bajo la coordinación de los entrenadores de la escuela del club, Pablo Cabrero, Mónica Louzado y Luisma Cabrero, que velan por el buen funcionamiento de los equipos.

Cada mañana, a las 9.30 horas, los chicos llegan al club dispuestos a vivir una jornada intensa. Permanecen en las instalaciones hasta el final de los partidos y, entre juego y juego, también tienen su espacio: a media mañana hacen una pausa para comer un bocadillo y a la hora de comer, reponen fuerzas antes de regresar a la pista con el mismo menú que sirven a los jugadores.

Álvaro León, en plena acción junto a la red. / A.F

La organización divide al grupo en equipos, con los mayores asumiendo el papel de capitanes. Cada escuadra se reparte por las distintas canchas para cubrir todos los partidos que se disputan de manera simultánea. Su misión abarca desde recoger las pelotas en los fondos hasta atender la red o anotar los tanteos en el marcador, siempre con atención máxima.

Algunos ya acumulan experiencia. Es el caso de Alfredo Prieto, de 12 años, responsable del marcador en la pista central: "Aquí tenemos que estar muy atentos para poder dar el resultado final a la organización", explica. Su amigo Álvaro León reconoce que lo mejor de la experiencia es "poder pasar el día con mis amigos".

Ángela Abascal aguarda su turno en la pista 3. / A. F.

Ángela Abascal, que participa por tercer año, subraya lo mucho que disfruta: "Ves a los tenistas jugar y aprendes de ellos, además son muy amables con nosotros".

Para los técnicos del club, su papel es incuestionable. "Después de los tenistas, ellos son los artistas principales del evento", destaca Pablo Cabrero, quien recalca el valor formativo de la experiencia: "Es una semana de aprendizaje impagable". Según señala, la mitad de los recogepelotas procede de la propia escuela del Real Club de Tenis de Oviedo y la otra mitad se incorpora a través de un proceso de selección abierto a jugadores de toda Asturias..