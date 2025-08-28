El PSOE critica el cierre de las piscinas el 31 de agosto

La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara criticó, ayer, que las piscinas de verano cerrarán sus puertas el 31 de agosto y "no el 15 de septiembre como era habitual hasta 2022". A través de una nota de prensa, lamentó "la cerrazón" del equipo de gobierno, que confirmó que no se recuperará el horario ni el periodo de apertura habitual "ni este año ni el próximo". "La primera quincena de septiembre es aún parte del periodo de vacaciones escolares, pero desde hace cuatro años el PP ha privado a las familias ovetenses de estas instalaciones durante estas dos semanas". Es por ello que pidió en la comisión plenaria de Deportes que se estudia recuperar el calendario de apertura de estas instalaciones en los próximos años. "Se ha abierto a la posibilidad de estudiarlo de cara al próximo contrato", concluyó la edil del principal grupo de la oposición.