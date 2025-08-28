El puente de Olloniego, listo para su inauguración

La apertura del nuevo puente del polígono Olloniego-Tudela está cada vez más cerca. Colocada toda la infraestructura, ya se han pintado las marcas viales para su acceso y salida. Unas labores que han ido paralelas al debate en la comisión de Infraestructuras, después, de que el PSOE criticase la falta de accesibilidad peatonal. Al paso salió, ayer, el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, quien detalló que la calzada será de uso compartido para los vehículos y los peatones. También detalló que el diseño se hizo teniendo en cuenta que la inversión se realiza en suelo no urbano y ni la carretera AS-224, ni el camino a Quintiella consta de aceras ni pasos peatones. "Las aceras del puente no conectarían con ningún viario ni acera". Es por ello que la proposición presentada por los socialistas fue rechazada tras su debate.

De igual forma, Cuesta detalló que la nueva estructura consta de un drenaje para evitar que el agua caiga sobre el tablero, se han hecho muros de contención para evitar las filtraciones de las parcelas colindantes y bordillos sobreelevados.

El objetivo de las obras es terminar con los grandes rodeos de los vecinos de Tudela de Agüeria y Santa Eulalia de Manzaneda, a los que se vieron abocados cuando, a principios de 2022, la empresa Tableros y Puentes, primera adjudicataria de la obra por 1,1 millones de euros, derribó el antiguo puente de Sotiello. La empresa no llegó a construir la nueva infraestructura al optar por rescindir el contrato cuando la invasión rusa de Ucrania disparó el coste de los materiales de construcción.