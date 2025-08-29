Las 8.097 becas escolares que reparte Oviedo y ascienden a 4,68 millones

La cuenta atrás para el inicio del curso escolar ha comenzado. El profesorado volverá a las aulas el lunes, mientras que los alumnos harán lo propio una jornada después del Día de Asturias, el 9 de septiembre. Este periodo supone un gran gasto para las familias. Por un lado, para la adquisición de todo el material necesario para las diferentes asignaturas. Por el otro, el abono de los servicios de madrugadores, desayuno y comidas que se prolongará durante todos los meses lectivos. Para ayudarles, la junta de gobierno aprobó, ayer, el listado definitivo con los beneficiarios de estas cuantías.

Una medida impulsada por la concejalía de Educación, en manos de la edil delegada Lourdes García, que dará 8.097 ayudas que supondrán una inversión para las arcas municipales de 4,68 millones de euros. "Estas becas son una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los escolares ovetenses y para apoyar a los padres en un contexto de especial dificultad económica", detalló.

Las ayudas se dividen en tres categorías. La más cuantiosa es la que sufragará los gastos de los comedores porque se concederán 4.875 becas (3.538 recibirán el 100% de la cuantía, 717 el 75% y 620 el 50%), que supondrán un desembolso de 4 millones de euros. Por su parte, habrá 1.542 ayudas (1.131 al 100%, 220 al 75% y 191 al 50%) para los desayunos cuyo coste será de 487.025 euros y 1.680 para la adquisición de libros de texto y material complementario.

Además de cubrir los periodos lectivos, las cuantías de comedor y desayuno se extenderán también a ciclos no lectivos como las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. Será entonces cuando los colegios seleccionados abrirán sus puertas para acoger a los niños con el objetivo de que las familias puedan conciliar el cuidado de los pequeños con su profesión. Esta medida cuenta con una dotación adicional de más de 99.000 euros, informó la concejala de Educación.

De esta forma, el Ayuntamiento pone fin a un procedimiento administrativo, que comenzó en febrero con la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. En un primer momento hubo 5.509 solicitudes, que sumaban más de 11.300 peticiones de ayudas en las distintas líneas. Tras el periodo de alegaciones —durante el cual se resolvieron favorablemente varios expedientes que finalmente alcanzaron el 100% de la beca—, se han aprobado los listados definitivos que ya se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento. Asimismo, ya se han publicado los documentos con los descartados y las razones de por qué esta propuesta ha sido rechazada por los técnicos municipales.

Aumento presupuestario

La aprobación de estas ayudas llega después de que la junta de gobierno aprobase en una sesión extraordinaria ampliar en 140.000 euros el dinero destinado a esta convocatoria. Este incremento está contemplado en las bases, que recogió una partida de 4,55 millones de euros. Un montante anual que ya fue aprobado por la reunión que semanalmente mantienen los concejales del PP a finales de enero, suponiendo un gran incremento frente a los 3,72 del año pasado.

Las previsiones pasaban por destinar 3,7 millones de euros para las becas de comedor. De esta cantidad, 1,41 se abonarán para los gastos de comedor desde el inicio de curso hasta final de año y 2,19 millones corresponden a los gastos de comedor del primer semestre de 2026. La línea de desayunos cuenta con una partida de 570.000 euros, mientras que las ayudas para comprar libros ascienden a 200.000 euros.

La convocatoria mantiene los mismos límites de renta familiar que años anteriores. El año pasado el Ayuntamiento ya aprobó un suplemento de crédito de 1,24 millones de euros, acumulando una partida final de 5,29 millones de euros destinados a colaborar con los gastos escolares de los niños ovetenses.