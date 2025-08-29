El Auditorio de Oviedo acogerá estos tres conciertos de piano en las jornadas Joaquín Achúcarro

Una programación que viene a complementar las Jornadas de Piano, a enriquecer la propuesta cultural y a ser la guinda del pastel para la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. La sala de cámara del ovetense Auditorio Príncipe Felipe acogerá del 22 al 24 de septiembre la I edición del festival Joaquín Achúcarro. Se trata de un evento que homenajea a uno de los pianistas más venerados e internacionalmente más aclamados de mano de dos de sus pupilos: la canadiente Lucille Chung y el italiano Alessio Bax. Ambos ofrecerán un concierto en solitario –ella actuará el primer día y él hará lo mismo el último– y entre medias ofrecerán una brillante sesión a cuatro manos. Todos comenzarán a las 19.30 horas.

Así lo explicó en la mañana de ayer el presidente de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, David Álvarez, y el vicepresidente de la Fundación Reny Picot, Juan Rodríguez Coloma, durante la presentación de estas jornadas que complementarán la prestigiosa programación musical ovetense y que vienen a estrechar aún más la relación entre el bilbaíno y la capital asturiana. Achúcarro tenía tan sólo 24 años cuando cogió un tren desde su ciudad natal en dirección Oviedo, que tardó en llegar ocho o nueve horas. Fue protagonista de uno de los conciertos de la Sociedad Filarmónica de Oviedo. "Desde entonces –remarcó el segundo– el vínculo de Joaquín con esta preciosa ciudad ha sido estrechísimo".

El programa / LNE

Ahora, esta relación da un paso más. El maestro suma 92 años, en los que ha visitado más de setenta países, ha tocado con más de trescientas orquestas y ha visitado las salas más importantes del mundo. "Nos hace especial ilusión presentar este proyecto del que estamos satisfechos con artistas muy queridos", subrayó Álvarez en referencia a Chung y Bax. Ambos han desarrollado unas exitosas carreras internacionales que compaginan con la dirección artística de la Fundación Joaquín Achúcarro.

Una entidad que ha impulsado estas jornadas de piano y cuyo germen va de la mano de Janet Kafka, cónsul honoraria de España en Dallas (Texas), que ha exportado el nombre de España por todo el mundo. En 2007 creó esta entidad con la misión de destacar, educar y apoyar las carreras de pianistas. Más de un centenar de alumnos seleccionados por el maestro han pasado por esta institución y han actuado en prestigiosos escenarios por todo Estados Unidos incluyendo Washington D. C., el Instituto Cervantes en Chicago o el Guggenheim Museum de Nueva York. A este plantel de escenarios se sumará Oviedo.

Los abonos para asistir a los tres conciertos están a la venta hasta el 4 de septiembre a través de la web entradas.oviedo.es y en las taquillas del teatro Campoamor (cerrada sábados y domingos de agosto). Esta modalidad de entrada tendrá un coste de 36 euros –los estudiantes pagarán 28.80 euros–. A partir del día 5 se pondrán a la venta las localidades sueltas con un precio general de 15 euros y un descuento del 20 % para estudiantes. En total, 12 euros. También se espera que el maestro Achúcarro dé una clase magistral en el Conservatorio en una fecha aún por determinar.