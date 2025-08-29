El Cabárceno asturiano que rescata animales está a solo 15 minutos del centro de Oviedo: tigres, lobos, monos, tortugas gigantes, serpientes pitón...

Asturias tiene algo parecido a un Cabárceno, el famoso centro de la naturaleza cántabro, a tan solo 15 minutos de la céntrica calle Uría de Oviedo. Se trata del nucleo zoológico El Bosque, una finca de 5.000 metros cuadrados, ubicada en San Esteban de Las Cruces, en la zona rural del concejo de Oviedo, en la que conviven cerca de 300 animales. Allí, con el matrimonio Gonzalo Rubio y Ruth Gordón al frente, podrás ver tigres, lobos, monos, tortugas gigantes, serpientes pitón, buhos reales... Pero más que un parque de exhibición de animales, El Bosque es un centro de rescate y de recuperación de especies.

Un lince en el zoo de Oviedo / IRMA COLLIN

Perseguir un sueño

Gonzalo Rubio y Ruth Gordón dieron un giro radical a sus vidas en 2008 cuando abrieron El Bosque. Cambiaron de profesión y cumplieron su sueño: dedicarse a la naturaleza. Compraron la finca anexa a su casa y montaron lo que es hoy. "Nuestro trabajo no tenía nada que ver con el medio ambiente pero las cosas nos fueron bien, eso sí, con mucho trabajo y esfuerzo y como venimos de familias humildes no necesitábamos grandes cosas materiales así que decidimos invertir en nuestro futuro y que nuestra vida tuviera más sentido, dando un giro para dedicarnos a lo que realmente nos gustaba y poder aportar a esta sociedad un tanto deshumanizada nuestro granito de arena", cuenta en su página web.

El 80% de los animales fueron rescatados

El Bosque es un zoo de recuperación y rescate de animales que se mantiene gracias a las visitas (tienen un coste de 7 euros para adultos y de 4 para niños de hasta 12 años), a las donaciones y a los socios y padrinos. "El 80% de los animales que aquí viven son rescatados, bien sean de abandonos, decomisados, maltratados etc. Tratamos de darles una vida digna con cuidados veterinarios, enriquecimiento ambiental y sobre todo bienestar animal", aseguran Gonzalo Rubio y Ruth Gordón.

Educación ambiental

El objetivo de esta pareja es "preservar las especies, tanto las que nos llegan que no se pueden liberar por muchos motivos, como las autóctonas que tienen opciones de recuperarse y ser liberadas". También educan a sus visitantes para conseguir "un mundo mejor, respetando el medio ambiente y las especies".

El zoo cuenta con 90 especies procedentes de todo el mundo. Hay un poco de todo: mamíferos, reptiles, peces, aves, anfibios... Y hasta especies botánicas. El tigre, el lince boreal, la pitón real, la serpiente rey mexicana, la tortuga leopardo, la garduña, el turaco de Guinea o el mono ardilla son algunos de los animales que se pueden encontrar en El Bosque. El recinto recibe al año unas 35.000 visitas.

Alumnos de un colegio en el zoo / LUISMA MURIAS

Los (buenos) comentarios de los visitantes

Los visitantes quedan maravillados. "Visita obligada!!!! Jamás he visto los animales tan cerca!!!! Totalmente recomendable!!!!! Fuimos pronto y estábamos solos así que fenomenal!!! Pienso volver, hacen una gran labor con los animales recatados!!!!", escribe una en Tripadvisor. "Es la segunda vez que paso por aquí y me encanta, es un lugar donde creo que principalmente los animales son rescatados de pisos o lugares similares, cuentan sus historias y la mayoría o todos están para apadrinar, hay muchísimos tipos de animales y todos merecen la pena", comenta otra visitante. "Una pasada ,los animales todos bien cuidados y la verdad que voy a repetir. Mi hijo encantado el poder tener una cacatúa en la mano y darle de comer", apostilla otro.

Horarios de visitas