Cuenta atrás para San Mateo: dos estudiantes destacadas y una campeona de halterofilia reinarán en las fiestas de Oviedo

Una de las ocho alumnas que sacó un diez en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU); una campeona nacional en halterofilia y una vecina de La Corredoria que sueña con ser trabajadora social componen este año el triunvirato de reina y damas para las fiestas de San Mateo. Estas tres jóvenes han sido elegidas por la concejalía del ramo, liderada por Covadonga Díaz, por su gran sensibilidad social, trayectoria deportiva de éxito y superación y por sus buenos expedientes académicos para reinar en los festejos, que comenzarán el día 11 –jueves– y se prolongarán hasta el 22 de septiembre –domingo–. El azar decidirá esta mañana cuál de las tres será la reina y quiénes las dos damas. Todas mostraron a lo largo de la jornada de ayer su ilusión por estar presentes en los principales actos de los festejos mateínos. "Es un sueño hecho realidad", coincidieron.

Sdenka Ojeda Fernández cuenta con un palmarés de 27 medallas en diferentes campeonatos asturianos y nacionales de halterofilia. Es hija de la alcaldesa de barrio de Ventanielles y en su momento campeona europea, Blanca Fernández. La herencia deportiva provocó que con solo doce años comenzase a entrenar. Una edad temprana y, ahora, con 20, ha dado un enfoque nuevo a su actividad. Es la segunda entrenadora del club Halterofilia La Corredoria. Unos entrenamientos que ha compatibilizado con sus estudios y acaba de finalizar el ciclo del grado superior de transporte y logística en el instituto de Posada de Llanera y ya tiene su próximo reto marcado: opositar para ser bombera del Principado de Asturias. Todos estos logros le han hecho merecedora de un honor que no esperaba: "Fue una sorpresa, tengo un gran recuerdo de San Mateo y los conciertos con los amigos. En la memoria tengo el de Melendi y este año iré a Sebastián Yatra".

El de junio fue un mes redondo para Sara Díaz Iglesias, de 18 años. Fue una de las ocho alumnas asturianas que sacó un diez en la PAU. Cerrada una brillante etapa en el instituto Alfonso II, cursará Biotecnología en la facultad de Biología de la Universidad de Oviedo. Socia del Real Oviedo, vivió el ascenso a Primera División antes de partir de interrail por Europa, con paradas en Bruselas, Bratislava, Praga o Budapest. Esta misma semana recibió la llamada de la concejala Díaz para formar parte del triunvirato. "Me pilló de improvisto y será toda una experiencia", dijo para, a renglón seguido recordar los conciertos en la plaza de la Catedral. También fue una de las asistentes a los exitosos recitales de Melendi de hace dos años.

Otra estudiante destacada es Alba Jiménez Gabarri, de 23 años y vecina de La Corredoria. Desde pequeña soñaba con ir a la universidad. Sin embargo, aquel anhelo se vio empañado por las voces que le decían que ese no era su lugar. Los prejuicios acabaron colándose en su mente y pasaron años antes de que encontrar el valor de regresar a los estudios. Ahora, está pendiente de los exámenes de acceso para estudiar el grado superior de inclusión social, un paso que hace con la ayuda de la Fundación Secretariado Gitano. Además, esta elección coincide con la declaración de 2025 como año del Pueblo Gitano en España. "Me siento orgullosa de representar a mi gente y a mi pueblo", subrayó.

"Alto Volto" y "Catalina Grande Piñón Pequeño", en los conciertos de Feijoo

La concejalía de Festejos, en manos de Covadonga Díaz, ya ha cerrado las actuaciones invitadas para el concurso de rock "Ciudad de Oviedo-Alejandro Blanco Espina", que se celebrarán durante las fiestas de San Mateo en la plaza de Feijoo. El viernes día 12 de septiembre, segunda noche de festejos tras el pregón del jueves, actuará la banda de punk rock and roll nacida en León a finales de los 90 "Holy Sheep"; una jornada más tarde le tocará el turno a "Zalamon Grass". Las actuaciones se tomarán un descanso hasta el 16 con uno de los grandes: "Alto Volto", el trío de rock and roll. Le seguirá "Kamikaze Helmets" (el 17), "Pelazo" (el 18) y para la noche del desfile del Día de América en Asturias (el 19) el protagonista será "Catalina Grande Piñón Pequeño". El cierre será a lo grande la víspera del día grande con "S el legado de Sugarles".

Por su parte, los conciertos de los grupos seleccionados para el concurso de rock "Ciudad de Oviedo" serán del 16 al 20 de septiembre. En cada jornada, como es habitual, actuarán tres concursantes y en esta ocasión, el jurado está formado por Ruth Suárez , vocal coach y cantante; el músico Javier Ramos y el periodista de LA NUEVA ESPAÑA David Orihuela. El día grande de los festejos tendrá lugar la gran final con la actuación de los cinco grupos seleccionados por el jurado como finalista.