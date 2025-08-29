La empresa con planta en Trubia que fabricará 21.400 granadas para el Ejército por 8 millones de euros
La empresa deberá entregar antes de diciembre los proyectiles en el centro de adiestramiento de Chinchilla, en Albacete, y en la base naval de Rota, en Cádiz
La empresa Expal Systems, con sede en el trubieco barrio de Quintana, fabricará 21.400 granadas de mortero de 81 mm para el Ejército de Tierra por 8,05 millones de euros. Deberá entregarlas antes de diciembre. Así consta en el documento administrativo en el que se detalla la adjudicación. Este acuerdo depende de Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico, organismo que ha solicitado dos tipos de proyectiles: mortero y fumígena. 19.500 unidades serán entregadas en el centro de Chinchilla (Albacete) y las restantes se entregarán en la base naval de Rota (Cádiz).
Un encargo que llega después de que el consejero delegado de la compañía Rheinmetall, Armin Pappewrger, desvelase hace unos meses en una entrevista que Expal había elevado su producción anual hasta 450.000 proyectiles, tras haber apostado en los últimos años por aumentar su inversión, encaminada a ese tipo de actividad. La elevada demanda de este tipo de proyectiles obedece al impacto de la guerra de Ucrania y también a las necesidades de los ejércitos de la OTAN y de la Unión Europea en reponer sus respectivos arsenales de munición.
Las seis plantas españolas de Rehinmetall están ubicadas en Páramo de Masa (Burgos), Navalmoral de la Mata y El Gordo (Cáceres), Albacete y Javalí Viejo (Murcia), además de la ubicada en la villa cañonera. La factoría de Quintana es la encargada de fabricar mediante tornos y otras máquinas el envoltorio metálico de los proyectiles que posteriormente son trasladados a la planta burgalesa de Páramo de Masa, donde se llena con la carga explosiva. El siguiente paso ya consiste en la venta a los ejércitos de España y de otros países europeos que, a su vez, suelen suministrar munición al ejército ucraniano, sobre todo desde el estallido del conflicto con Rusia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Canteli: 'La nueva Ronda Sur acaba con un problema histórico en Otero y Villafría
- Educación Católica asume la gestión del colegio Santa María del Naranco: autorizado el cambio de titularidad y nombre
- La Universidad Alfonso X acelera los trámites para instalarse el próximo curso en Oviedo
- El mosaico del paseo de los Álamos de Oviedo se reparará in situ y costará la mitad de lo previsto
- El imparable envejecimiento de los coches en Oviedo: esta es su elevada media de antigüedad
- Adiós a Antonio Goycoa, el empresario que llenó de oro y diamantes las joyerías de Asturias
- Adiós a un 'maestro de cirujanos' de los inicios de la Facultad de Medicina