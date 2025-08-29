IU alerta del retraso en el inicio de las escuelas deportivas

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo mostró, ayer, su preocupación por el retraso en el inicio de las actividades de las escuelas deportivas municipales, que este año "no comenzarán en septiembre –como es habitual– sino que lo harán previsiblemente en octubre, sin que hasta el momento se haya ofrecido una explicación clara o convincente por parte del equipo de gobierno". "Este retraso no solo afecta a muchos ovetenses que hacen uso de estas actividades deportivas para su formación, salud y bienestar, sino que también resulta contradictorio con la candidatura de Oviedo a Ciudad Europea del Deporte, cuya resolución se conocerá dentro de unos días".

Asimismo, explicaron que existe "una creciente preocupación" por la posibilidad de que esta decisión implique un recorte tanto en la duración de las actividades, como en la variedad de la oferta y en el número de plazas disponibles para la ciudadanía. "Desde IU-Convocatoria por Oviedo nos hemos dirigido al equipo de gobierno para que reconsidere esta medida, ya que entendemos que el deporte municipal debe ser un pilar básico de las políticas públicas, especialmente en una ciudad que quiere ser referente en esta materia".