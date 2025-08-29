Oviedo está repleta de turistas este verano... ¿pero qué souvenir es el que más buscan?

Oviedo cerró julio con 104.000 noches de hotel, y el repunte de visitantes se nota también en las tiendas de recuerdos. Los souvenirs más vendidos siguen siendo, y probablemente siempre serán, los pequeños, baratos, y fáciles de transportar, como los llaveros o las grandes estrellas del verano: los imanes. A ellos se suman los productos de alimentación, especialmente dulces y sidra, que los turistas nacionales compran para llevarse a casa un pedazo de la gastronomía asturiana. A veces, incluso, la combinación de ambos: en Souvenirs Oviedo el detalle más vendido es el imán, concretamente con la forma e imagen de fabada, cachopo o el "paisanito escanciando sidra".

En la confitería Rialto, las moscovitas marcan la diferencia. "Es un producto que es solamente de esta confitería y es imposible medir cuántas vendemos", explican desde detrás del mostrador. Completan el podio el carbayón, la princesita y la casadiella, en ese orden. Todos ellos dulces tradicionales ovetenses y asturianos que atraen a turistas y locales a la puerta del local abierto en 1926. "Los turistas compran también mucha moscovita. Siempre ha sido así", recalcan.

El imán, por su parte, es el gran protagonista en la mayoría de comercios. En Todo Asturias, la pequeña tienda con divertidos azulejos en la calle que sube desde la catedral hasta el ayuntamiento, aumentan las compras relacionadas con la virgen de Covadonga y los hórreos en miniatura son todo un clásico, pero aun así no le hacen frente a los regalos por excelencia: "La gente casi siempre se tira al imán y al llavero, llevan varios iguales para amigos o familiares. Son baratos, pesan poco y no se rompen", explica el trabajador.

La sidra, protagonista

Aquí la sidra también ocupa un lugar destacado, especialmente entre los visitantes jóvenes de veinte o treinta años, para regalar o compartirla cuando vuelvan a casa. En esta tienda tradicional optan por un formato muy turístico: una decorada caja de cartón con dos botellas, un vaso grabado y tapón escanciador por nueve euros, que la clientela compra encantada.

Sheila de la Fuente y Carlota González muestran imanes en su establecimiento.

"La sidra es una locura. Tenemos que hacer pedidos una o dos veces por semana y salen unas veinte cajas cada vez", secundan en Asturias Encantada, donde también despachan muchos quesos, embutidos y licores (especialmente de sidra y de café). "Muchos turistas extranjeros no pueden por las aduanas, pero los españoles aprovechan", explican. Es una de las mayores tiendas de recuerdos del centro, y pese a su gran oferta, el detalle más vendido sigue siendo el mismo. Los perfiles de los visitantes varían según la temporada, pero los peregrinos son una constante. No vienen en grandes grupos como el resto, sino un par al día. Buscan "la concha, la pulsera, un parche del camino o un pin para la mochila", objetos ligeros que los acompañen en su viaje sin suponer un peso extra.

Entre quienes recorren las calles de Oviedo está María Sánchez, turista de Zaragoza, que confirma muchas de las teorías de los vendedores: "Estoy buscando un collar para mi hermana, carbayones para mis padres y, si lo encuentro, un dedal para mi suegra, que los colecciona. También un imán para mi nevera … y de la que voy seguro que cojo más de uno para repartir".