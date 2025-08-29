La vanguardia audiovisual llega a Oviedo: lo que ya se viene con el Link Festival

La sexta edición del festival LINK comienza hoy a proyectar su selección de "experiencias culturales insólitas" en la Fábrica de Armas de la Vega. Los visitantes podrán disfrutar durante todo el fin de semana de lenguajes artísticos de vanguardia: la realidad extendida, la realidad mixta o la realidad virtual. Este festival audiovisual combina el mundo del arte gráfico con las instalaciones físicas de la Fábrica de Armas de la Vega para conseguir un ambiente mágico. Todas las actividades serán gratuitas, eso sí con aforos limitados por orden de llegada e inscripciones previas para las experiencias de realidad aumentada. El horario de visita será hoy de 16.30 a 22.30 horas; el sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 22.30 horas; y el domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 22.30 horas.

Este año, la organización del festival propone un recorrido a través del cual el público podrá sumergirse dentro de cuatro experiencias de estas realidades digitales, realizadas por destacados artistas internacionales: "Impulse: Playing With Reality", de May Abdalla y Barry Gene Murphy, premiada en la última Bienal de Venecia; "Ito Meikyū", de Boris Labbe, trabajo premiado con el Grand Prix "Venice Immersive" del Festival Internacional de Venecia; "Colored", de Stéphane Foenkinos y Pierre Alain Giraud, galardonada en Cannes; y "In Pursuit of Repetitive Beats", de Darren Emerson, que triunfó en la última edición del Festival de Clermont–Ferrand. Esta edición dispondrá de un mayor número de dispositivos, para que más gente pueda disfrutar de las sensaciones que generan estas vanguardias.

Artistas invitados

Las instalaciones audiovisuales también tendrán un papel importante en el LINK y los artistas invitados que crearán ilusiones y sentimientos en esta zona serán Herman Kolguen, con su trabajo "LifeForm"; junto con la propuesta "Hint", del colectivo Spime.Im y el artista Akasha. Los dos artistas que compondrán este sector, junto con el grupo de creadores, también son ampliamente reconocidos en el panorama artístico internacional. Spime.Im es un colectivo artístico formado por Davide Tomat, Gabriele Ottino, Matteo Marson y Marco Casolati que ha participado en festivales internacionales de arte digital como, Mutek (Canadá, Japón y España), Ars Electronica, Club to Club, Lunchmeat, Stereolux y L.E.V. Además, presentaron su última producción multimedia, "The End Of The World", en el Barbican Centre de Londres. Herman Kolgen ha presentado sus proyectos en la Bienal de Venecia, Ars Electrónica, Transmediale de Berlín o London BFJ, entre otros certámenes, además de recibir numerosos premios en Nueva York, Los Ángeles o Austria.

Los escenarios que formarán este conjunto que mezcla la realidad física y la virtual, están hechos con la intención de que los límites entre la percepción humana y la realidad se desdibujen.

Esta mañana asistirán al recinto, a las 11.30 horas, para dar inicio a la sexta edición, el alcalde, Alfredo Canteli, acompañado de Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura del principado de Asturias ; Juan Luis González, delegado de Defensa del Gobierno de España; David Álvarez, concejal de Cultura municipal y José Castellano, director de LINK Festival. El acceso a las instalaciones durante los tres días del festival se habilitará en el portón del final de la calle Marcelino Fernández. Las experiencias tienen una duración aproximada de entre los 8 y los 40 minutos.