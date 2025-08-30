Abre el Mercado Artesano y Ecológico en la plaza Porlier
La plaza Porlier acoge el estreno de una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico, que también estará abierto durante toda la jornada de mañana. El cartel de este mes rinde homenaje al Camino de Santiago que comienza en Oviedo y será el hilo conductor de una experiencia que une cultura, juego, gastronomía y creación artesana.
