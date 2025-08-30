El Artchivo Oviedo se prepara para desfilar en el Día de América

El club de baloncesto Artchivo Oviedo será uno de los protagonistas en el desfile del Día de América en Asturias, que se celebrará la tarde del 19 de septiembre. El motivo de su participación es la celebración del 40 aniversario del conjunto y el miembro de la junta directiva Javier Batalla –en la fotografía– vistió las instalaciones del conjunto para preparar este momento especial. En la reunión también estuvieron presentes varios componentes de Globalvibesoviedo que participarán este año en el recorrido por el centro. "Estamos muy contentos y orgullosos de formar parte de esta jornada", subrayaron desde la entidad.