El Artchivo Oviedo se prepara para desfilar en el Día de América
El club de baloncesto Artchivo Oviedo será uno de los protagonistas en el desfile del Día de América en Asturias, que se celebrará la tarde del 19 de septiembre. El motivo de su participación es la celebración del 40 aniversario del conjunto y el miembro de la junta directiva Javier Batalla –en la fotografía– vistió las instalaciones del conjunto para preparar este momento especial. En la reunión también estuvieron presentes varios componentes de Globalvibesoviedo que participarán este año en el recorrido por el centro. "Estamos muy contentos y orgullosos de formar parte de esta jornada", subrayaron desde la entidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Incendio en el centro de Oviedo, a tope de turistas: un fuego en una cocina obliga a un desalojo
- Educación Católica asume la gestión del colegio Santa María del Naranco: autorizado el cambio de titularidad y nombre
- Canteli: 'La nueva Ronda Sur acaba con un problema histórico en Otero y Villafría
- La Universidad Alfonso X acelera los trámites para instalarse el próximo curso en Oviedo
- El imparable envejecimiento de los coches en Oviedo: esta es su elevada media de antigüedad
- El mosaico del paseo de los Álamos de Oviedo se reparará in situ y costará la mitad de lo previsto
- Adiós a Antonio Goycoa, el empresario que llenó de oro y diamantes las joyerías de Asturias