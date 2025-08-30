Un concurso de ideas para la ordenación urbanística de La Vega, la propuesta del Alcalde de Oviedo

"La fábrica de armas tiene unas posibilidades enormes que, poco a poco, iremos desarrollando; estamos trabajando a tope". El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, habló así durante estreno de la sexta edición del festival Link, que se celebra hasta el domingo en la nave de utillaje y en el almacén M1 de la Vega. Las puertas de la calle Marcelino Fernández, que dan acceso al antiguo recinto fabril se han vuelto a abrir a los ovetenses apenas un mes antes del primer aniversario del convenio firmado entre la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del Principado, Adrián Barbón; y el Alcalde para la reconversión de este importante espacio en un polo empresarial, cultural y de vivienda .

En todo este tiempo, el Ayuntamiento no ha parado de trabajar. Lo ha hecho en tres frentes. Por un lado, con la contratación de los desbroces que permitieron pasar el georradar. ¿El resultado? No se han encontrado hallazgos arqueológicos significativos. Por otro, en la ordenación urbanística. Es ahí donde el Alcalde plantea la convocatoria de un concurso de ideas para su definición. No es la única alternativa que está en la mente de los miembros del equipo de gobierno que, de forma simultánea, trabajan en la integración de la fábrica de La Vega en la ciudad.

El conjunto está rodeado de diferentes realidades como la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados, el nuevo parque lineal o la glorieta de la Cruz Roja. Proteger el monumento prerrománica es una prioridad de las tres administraciones involucradas en la operación. La idea es crear un vial que vaya desde la rotonda de la Cruz Roja hasta la glorieta de Santullano y que discurra colindante en paralelo a las fachadas sur y este de la nave de Cañones –será propiedad del Principado– para alejar los coches del templo. También es importante la relación de la fábrica de armas con La Tenderina, el bulevar de Santullano y los ámbitos peatonales y circulatorios que la rodean.

Todos estos elementos estarán recogidos en el plan especial que ya prepara el Ayuntamiento tras la firma del convenio: "Servirá para reordenar e integrar este espacio", detalló Canteli momentos después de recorrer las instalaciones de Link en compañía de la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez y el delegado de Defensa en Asturias, Juan Luis González.

La representante del Principado deseó que La Vega tenga vida. "Si queremos conservar el patrimonio, tiene que estar vivo, es la única forma de garantizar su porvenir". Destacó además un acuerdo entre diferentes administraciones que "no tiene precedentes" porque muchas veces los desencuentros provocan que los conjuntos acaben "completamente abandonados". También remarcó que los ovetenses, y los asturianos en general, sienten la fábrica de armas como algo muy suyo. "Tenemos que volver a ver este espacio lleno de gente y de propuestas estimulando al final la vida en La Vega", contestó Gutiérrez a preguntas de los periodistas.

Cerca de cambiar de rumbo está el delegado de Defensa. El 10 de septiembre jurará el cargo su sustituto, Jesús Moreno, y uno de los legados que deja González en la sociedad ovetense es el camino marcado para lograr derribar los muros que separan a la fábrica de La Vega del resto de la ciudad. Un logro que se ha conseguido gracias a la buena sintonía entre las tres administraciones y espera que continúen trabajando de forma "perfectamente sincronizada" para que "pronto podamos ver actividad" en el conjunto. "Esperemos que todo llegue a buen puerto, aunque costará un tiempo adaptar este espacio a la nueva situación". Es por ello que pidió paciencia a los ovetenses mientras se planifican todos los proyectos de futuro y se llevan a cabo.

Otro de los legados

Desde su cargo, González ha hecho continuos llamamientos a la sociedad asturiana para consolidar la industria de defensa como factor de riqueza. Ayer, incidió en el tema asegurando que Trubia continuará beneficiándose de los proyectos que todavía se están gestando. "En los dos últimos años ya ha habido una gran potenciación del sector; tenemos una fábrica de blindados con una gran experiencia y con contratos nacionales e internacionales. Además, está la factoría de munición que ha multiplicado su producción debido a las circunstancias geoestratégicas actuales".

Esta última acaba de cerrar un contrato de 8,05 millones de euros para fabricar 21.400 granadas de mortero de 81 mm para el Ejército de Tierra y deberá entregarlas antes de diciembre, tal y como recoge el documento administrativo en el que se detalla la adjudicación. Este acuerdo depende de Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico, organismo que ha solicitado dos tipos de proyectiles: mortero y fumígena. 19.500 unidades serán entregadas en el centro de Chinchilla (Albacete) y las restantes se entregarán en la base naval de Rota (Cádiz).