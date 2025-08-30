Exposición de óleos de Manuel Gochi en Matadero Uno

La librería Matadero Uno, ubicada en el número 1 de la plaza de Riego, inaugurará este lunes una exposición de óleos de Manuel María Fernández Gochi. La muestra del artista salmantino permanecerá a disposición de todos los interesados hasta el 30 de septiembre. El estilo del pintor está influido por el expresionismo y el fovismo del XIX.