El Filarmónica acoge la representación de la obra "Vitalicios"
El Teatro Filarmónica será escenario hoy, a partir de las ocho de la tarde, de la representación de la obra "Vitalicios", a cargo de la compañía "Teatro del Matadero". Ele espectáculo, con una duración aproximada de 75 minutos, es una comedia dirigida por Paco Fernández Navarrete. Los actores son Pepa Bascuñana, Raquel Moreo, José Manuel Izquierdo.
