Ignacio Ruiz, comisario para "Oviedo, Capital Europea de la Cultura 2031": "Debemos tener un debate sobre el tipo de ciudad que queremos en cien años"

Ignacio Ruiz Allen (Oviedo, 1975) es arquitecto doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid en 2012, director del festival ECOS de arquitectura y cofundador del estudio ZON-E Arquitectos, con oficinas en Asturias y Madrid. Es conocido por trabajos como las viviendas sociales en Cerredo (Premio "Asturias" de Arquitectura) y por su labor internacional en investigación y exposiciones. Acaba de ser elegido comisario de arquitectura y urbanismo para la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031, una tarea que comparte con Vanesa García.

¿Qué significa para usted sumarse a esta candidatura?

Lo primero que debo decir es que me congratula que sea un comisionado compartido, pues tanto Vanesa García como yo tenemos años de experiencia, ella en lo cultural y yo en lo arquitectónico. Funcionamos muy bien como equipo y entre los dos creo que podemos aportar una buena comprensión a la arquitectura en la dimensión social y cultural, dos partes que quedan muy escondidas, pero son esenciales. Estoy muy contento porque no es una candidatura individualista, por lo que tendremos la oportunidad de involucrar a todos los ciudadanos interesados.

¿Qué le convenció para aceptar involucrarse en el proyecto?

Me llamó la atención el equipo que lo conformaba. Acudí a varias reuniones sobre el proyecto y me sorprendió la gente que lo gestionaba, ya que asumieron muy bien su papel como agentes culturales. Supieron escuchar y entender cómo funciona la cosa aquí y se manejaron con mucho respeto y prudencia. Me dio la sensación de que, poco a poco, se iban adentrando en el sector cultural y entendiendo el enfoque, que desde un primer momento fue adecuado, oportuno y sobre todo ilusionante.

¿Qué cree que puede aportar para que Oviedo se convierta en Capital Europea de la Cultura?

Esfuerzo, trabajo e ilusión. Como "curritos", Vanesa y yo aportaremos todo lo posible para que esto salga adelante. Como no es un proyecto individualista, sino colectivo, tenemos que extender la escucha activa a nuestro ámbito particular, valorar diferentes propuestas y trasladar lo que nos llegue de nuestro sector a la ciudadanía. Nuestro objetivo es hacer que todo aquel interesado en la arquitectura pueda ofrecernos sus ideas para darles un sentido común bajo el paraguas del propio proyecto.

¿Tiene pensado encabezar algún proyecto concreto relacionado con la arquitectura?

Sí, tenemos varios proyectos pensados, aunque tenemos que darles forma. Las opciones que barajamos debemos trasladarlas a otros agentes que puedan aportar su propia visión y hacernos otras propuestas. Lo principal es que la iniciativa sea lo más inclusiva posible. Seguramente haya trabajos más enfocados a un público que a otro, pero el proyecto en sí trata de centrarse en toda la ciudadanía, sobre todo en quienes se sienten alejados de los servicios culturales, como jóvenes, personas del ámbito rural, extranjeros, etc. Tenemos un reto muy bonito por delante, que consiste en llegar a toda esa gente y trasladarles el mensaje de que todos pueden ser partícipes de Oviedo.

¿Qué rol concreto va a adoptar dentro de esta candidatura?

A grandes rasgos, mi papel es reunirme con agentes que quieran proponer algo y hacer una labor de recopilación de ideas. Habrá mucho diálogo con entidades culturales, pero también con la propia ciudadanía. Nos toca conectar con toda esa gente que trabaja en actividades culturales y que tiene algo que aportar, pues todo lo que sea hacer comunidad para nosotros es esencial.

¿Por qué cree que es importante que Oviedo pueda ser elegida Capital Europea de la Cultura?

Puede aportar muchas cosas. Oviedo está en la periferia y en cuestiones de arquitectura más aún, pero tiene un componente social y cultural fundamental. El trabajo convencional del arquitecto es "hacer ciudad" y por ello creo que es importante tener un debate amplio y compartido sobre el tipo de ciudad que queremos tener de aquí a 100 años. Tenemos muchos retos que nos aguardan y que pueden resultar muy enriquecedores. Las sociedades con un estado de bienestar fuerte tienen una mayor calidad en el ámbito de la arquitectura y por eso la candidatura de Oviedo es una palanca de cambio muy necesaria. Debe haber más espacios públicos y compartidos.

¿Qué cree que diferencia a Oviedo de otras capitales europeas?

Oviedo y Asturias tienen características únicas que todos conocemos, salvo quienes vienen de fuera, que a menudo no saben que existe una gran riqueza arquitectónica aquí. Oviedo tiene muchas capas diferentes, tiene elementos de valor que muchas veces no se ven. Es un territorio que, en cierto modo, acoge a todo el mundo y en los últimos años también se ha convertido en un refugio climático. Tiene un gran potencial por explorar que últimamente se está devaluando por ese exceso de centralidad.

¿Qué imagen le gustaría que se llevará un extranjero al visitar la ciudad sobre el ámbito cultural?

Que es una ciudad amable en la que el ciudadano está por delante, en la que el disfrute y el espacio público son algo compartido. Que vean que es un lugar donde cada uno puede encontrar su hueco y todo funciona a una escala excepcional. Es algo que Oviedo y Asturias ya tienen, pero que con este proyecto puede mejorar, pues siempre existe la posibilidad de aumentar la calidad arquitectónica. Frente a la presión del mercado hay que anteponer la calidad de vida y uno de los ejes de transformación es precisamente eso: unir sostenibilidad y calidad de vida.