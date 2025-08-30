Link, cumbre mundial en Oviedo "de experiencias que no se viven en el día a día": así es el festival

Donald Trump, Benjamín Netanyahu y el teletubbie Po son tres de los personajes que se dan cita hasta mañana en la fábrica de armas de La Vega, que acoge la sexta edición de Link. El seis es el número de este circuito de experiencias culturales insólitas con cinco instalaciones en la nave Almacén 1 y la restante en la de Utillaje. Una de las novedades es que este año se ponen a disposición del público un mayor número de dispositivos electrónicos que en años anteriores para que más personas puedan disfrutar de estas experiencias. Podrán utilizarlos los mayores de doce años.

Gafas, auriculares y chalecos. Este es el material necesario para revivir en primera persona una rave de finales de los turbulentos años 80 en Reino Unido. Desde lugares como habitaciones llenas de carteles hasta emisoras de radio piratas, cuarteles de policía o naves industriales secretas, los usuarios ponerse en la piel de los pioneros de este movimiento cultural mientras recorren una fiesta ilegal.

Dentro de las videoinstalaciones está Hint, un instalación que recorre a gran velocidad imágenes sobre la actualidad mundial. El vídeo da sensación de explorar Google Earth comenzando escenas de una ciudad decadente contaminada y destruida por un despliegue militar; luego pasa a extravagantes fiestas de famosos y, finalmente, a fotogramas que llenan la pantalla de juguetes producidos en masa por grandes corporaciones, como las muñecas Barbie. El espectador tiene la sensación de estar presenciando el futuro apocalíptico del capitalismo.

Otro espacio para la reivindicación es la obra de Stéphane Foenkinos y PierreAlain Giraud, en la que se recuerda la figura de Claudette Colvin. Se trata de un adolescente negra de 15 años que en el año 1955 se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús de Montgomery, Alabama. Arrestada y decidida a declararse inocente, la joven realizó este acto de valentía que precedió al de Rosa Parks, pero que quedó relegado al olvido.

Todas las actividades del Link son gratuitas, con aforos limitados y acceso por estricto orden de llegada excepto las experiencias de realidad extendida, que requieren inscripción en la misma fábrica de armas. Los horarios para hoy y mañana serán de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 22.30 horas.

Las instalaciones de Link / LNE

Castellano: "Son experiencias que no se ven en el día a día"

El festival de experiencias culturales insólitas Link y la fábrica de armas de La Vega son un binomio consolidado. El proyecto es ya un clásico de los últimos coletazos del verano ovetense, una marca propia, origina e ideada para la antigua fábrica de armas. En esta ocasión, son dos las naves que albergan las seis instalaciones: el almacén M1 y la nave de Utillaje. Ayer, la comitiva formada por diferentes personalidades de la Corporación municipal, del Principado y de la delegación de Defensa en Asturias recorrieron ambos espacios bajo las explicaciones del director artístico y coordinador de esta programación. Una de sus primeras palabras fue para destacar que la programación es insólita. "Queremos acercar a la gente un tipo de experiencia cultural y de actividades que no se ven en el día a día. En España hay muy pocos festivales que trabajen este tipo de lenguajes".

Es por ello que los preparativos de Link se extienden durante todo el año. Castellano está atento a grandes festivales de cine como Cannes, Venecia y Sundance porque desde hace unos años tienen una parte especializada en realidades aumentadas, mixtas y extendidas. También apuesta por obras que no se hayan visto en Asturias, que tengan mucha calidad y hayan sido premiadas en los diferentes certámenes. En esta ocasión ha confiado en experiencias de larga duración. "Estamos pasando ya a un formato casi de videojuego y de documental. Casi son películas en realidad porque estamos hablando de tiempos de 20, 30 y 35 minutos". Todo ello de la mano de artistas europeos y estadounidenses.

Uno de los objetivos de la organización es alinearse con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. Es decir, poner su grano de arena para que la ciudad pase a principios del año que viene el primer corte que dará paso a una segunda fase, de la que saldrá la ciudad española ganadora de esta distinción. "Llevamos trabajando en esta línea desde las primeras ediciones, pero en esta ocasión intentamos reforzar esta idea", remarcó Castellano antes de guiar el recorrido por La Vega.

Tras una primera parada a la entrada con las letras que recuerdan el nombre del festival, la comitiva contempló la instalación de la nave de Utillaje. "Link vino para quedarse en la programación cultural ovetense y yo creo que este año es aún más especial", remarcó el alcalde, Alfredo Canteli, quien sostiene que las seis instalaciones añaden un plus a la candidatura a la capitalidad europea. "Esta programación nos ayudará en un reto muy importante y en el que está muy implicada la consejera de Cultura porque de conseguirlo, será un hito para toda Asturias".

Unas palabras compartidas por Vanessa Gutiérrez, quien mostró su alegría porque esta candidatura está poniendo a la cultura en el centro del debate. "Es un orgullo que la cultura actúe como un motor, además de generar consenso y diálogo". Asimismo destacó que Link es un festival que ya se consolida como "una referencia ineludible para la ciudadanía, para las nuevas propuestas más innovadoras y también para los discursos y las reflexiones más necesarias también". "Es un estímulo que nos invita no solo a experimentar y a ver cómo dialogan diferentes tendencias, diferentes artes, sino a reflexionar sobre temas acuciantes que preocupan a la sociedad".

El recorrido finalizó en la nave Almacén donde diferentes personalidades no dudaron en ponerse las gafas de realidad virtual para disfrutar de una de las experiencias.