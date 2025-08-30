La Manjoya celebra sus festejos con verbenas, tardeo y una comida popular

Las fiestas de La Manjoya continúan hoy con un cartel que asegura dos días de celebraciones por todo lo alto. Aunque los festejos arrancaron oficialmente el pasado miércoles, con un concierto de la Banda de Música "Ciudad de Oviedo", el grueso de las actividades se concentrarán en este fin de semana. Entre otras muchas cosas, la jornada de hoy dará comienzo con una comida popular a base de paella y cordero. La cita dará comienzo a las dos de la tarde.

Pero antes de sentarse a la mesa los vecinos y asistentes a las fiestas de La Manjoya podrán disfrutar con una sesión vermú amenizada por Dani, "El taxista coplero". Eso será a partir de las doce del mediodía. Por la tarde, a las seis, los más pequeños también tendrán su espacio y podrán disfrutar con los juegos infantiles programados por la organización. Para cerrar la jornada de hoy, a partir de las diez de la noche, se celebrará una verbena en la que actuará el "Dúo Sueños". El broche final lo pondrá el "DJ Endi" para alargar la fiesta.

Las celebraciones continuarán mañana, a las doce del mediodía, con la celebración de una misa solemne cantada por el coro de la Escolanía de San Salvador. Una vez terminado el acto religioso los asistentes podrán volver a meterse de lleno en la fiesta con una nueva sesión vermú. Al mismo tiempo, entre las once de la mañana y las tres de la tarde, se procederá al reparto del bollo, una cita que estará amenizada por la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. Los festejos de La Manjoya se cerrarán este año con un gran sorteo y con un "tardeo" amenizado por "Adri y Bernardo".

La Manjoya no es el único barrio que va a celebrar sus fiestas. Este lunes también habrá actividades en Teatinos. Entre las doce del mediodía tendrá lugar una exhibición de vehículos y materiales utilizados por los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo. La exhibición se celebrará en la confluencia de las calles Rosa María Menéndez y Puerto de Tarna.

La fiesta continuará por la tarde con el reparto del bollo y la botella de vino a los componentes de la asociación de vecinos del barrio, la entidad organizadora de estos festejos populares. Los socios podrán recoger el bollo entre las cinco y las ocho de la tarde y disfrutar, a su vez, con la actuación de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

Por otro lado, las fiestas de Teatinos también tienen su componente solidario. En colaboración con el Banco de Alimentos, y como cada año, los organizadores pondrán en marcha la "Operación Kilo", una recogida de alimentos para los más necesitados.