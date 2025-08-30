Minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género

Algunos de los concejales de los partidos con representación en el Ayuntamiento de Oviedo acudieron ayer al respetuoso minuto de silencio que se celebra los últimos viernes de cada mes por las víctimas de la violencia de género. A las doce en punto del mediodía tuvo lugar un acto al que asistieron los ediles que aparecen en la fotografía que acompaña a estas líneas. De izquierda a derecha estuvieron, Rosario Suárez, Conchita Méndez, Mario Arias y María Velasco, los cuatro por parte del Partido Popular, y las socialistas Natalia Sánchez y Marisa Ponga. Algunos otros concejales no pudieron asistir al coincidir el actos con la presentación oficial del festival Link en La Vega.