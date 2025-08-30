El modelo islandés en el que se inspira Asturias para su casa de víctimas de abusos infantiles

El centro de valoración de la discapacidad se trasladó hace unos meses a la calle Santa Susana. Una mudanza que provocó que las instalaciones de la plaza de América quedasen vacías, pero no por mucho tiempo. La Tesorería General de la Seguridad Social cedió el local al Principado para instalar antes de que finalice el año un centro de atención a las víctimas de abuso sexual infantil. Un equipamiento que se inspira en el modelo nórdico de Barnahus, que ofrece a las víctimas un entorno seguro. Es por ello que la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, viajó a Islandia para conocer de primera mano el funcionamiento y los protocolos de actuación puestos en marcha en estas instalaciones.

Estos centros se basan en un modelo de atención integral en el que todos los departamentos que intervienen en estos casos se coordinan y trabajan en la misma zona para atender a los menores. Es decir, agentes de la policía, servicios sociales, atención médica, forenses y apoyo psicológico trabajan bajo un mismo espacio seguro y adaptado a la infancia, alejado de comisarías y hospitales. Además, cuenta con una decoración adaptada a la edad de las víctimas.

El objetivo es que el menor realice una única entrevista, grabada y observada por los distintos profesionales mediante transmisión interna, lo que evita que tenga que repetir su testimonio. Esta iniciativa nació de la mano de Bragi Gudbrandsson, miembro del comité de los derechos del Niño de Naciones Unidas.

Una de las salas de las instalaciones islandesas. / LNE

En su visita, Vicente recorrió las instalaciones de Reikiavik, junto con la consejera de Función Pública, Interior y Justicia de Navarra, Amparo López. Ambas representantes autonómicas se reunieron también con la encargada de Negocios en Reikiavik de la Embajada de España, María Luisa Marteles, según informó el Principado a través de una nota de prensa.

Este es un paso más a los dados por la viceconsejera en el último año. Vicente ha mantenido varias reuniones con representantes del Consejo de Europa y de la ONG Save The Children, como consultor independiente de este organismo europeo, para que las instalaciones ovetenses satisfagan todas las demandas. Por el momento, no se ha concretado la fecha en la que el centro comenzará a atender a menores víctimas de este tipo de abusos, aunque en los presupuestos regionales de este año ya se ha incorporado una partida.