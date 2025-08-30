Oviedo Filarmonía ilumina el verano de la capital: concierto notable en el edificio de la Universidad

Oviedo Filarmonía regresaba al claustro del edificio histórico de la Universidad para afrontar la última cita de música clásica que la Fundación Municipal de Cultura de la capital asturiana ha organizado con la finalidad de dinamizar el periodo veraniego. Si el pasado miércoles la asistencia había sido numerosa, ayer se superaron todos los registros, con un claustro abarrotado que miraba al cielo con preocupación. De hecho, minutos antes del inicio de la velada, un ligero chispeo obligó a los más previsores a abrir sus paraguas y puso en duda la celebración del concierto.

Pero la OFIL disipó cualquier atisbo de duda desde sus primeras intervenciones. El "concierto para clarinete y orquesta número 1 en fa menor" de Carl Maria von Weber cedía el protagonismo a Inés Allué, principal de clarinete de la OFIL. Con una invocación precisa, un fiato poderoso y una gran sutileza para caer junto a sus compañeros, Allué cimentó una gran interpretación en cada uno de los tres movimientos, destacando la espléndida cadenza del "allegro" inicial, ejecutada con exquisito gusto y delicadeza, iluminando incluso el cielo ovetense.

Ante los aplausos y el reconocimiento del público, la clarinetista ofreció –en compañía del coprincipal de clarinete, Julio Sánchez, y de los percusionistas Miguel Perelló y Miguel Díez- la "contradanza" de Paquito de Rivera, a modo de propina.

La segunda pieza que conformaba el programa era la "Sinfonía número 1 en si bemol mayor" op. 38 de Robert Schumann, una obra donde la OFIL, con sus secciones bien equilibradas y cohesionadas, brilló bajo la batuta de su titular, Lucas Macías. Los músicos evidenciaron una sonoridad compacta y un volumen bastante logrado para culminar, tras una hora de concierto, sus citas en el verano ovetense que el público agradeció con varias ovaciones.