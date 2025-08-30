Oviedo refuerza a sus bomberos con tres nuevos vehículos ligeros

El equipo de Gobierno ya tiene preparado el pliego de condiciones para sacar a contratación del suministro de tres nuevos vehículos ligeros destinados al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo, concretamente dos vehículos de mando y uno de transporte de personal. El contrato, en dos lotes y mediante un procedimiento abierto, tiene un presupuesto máximo de 264.264 euros con el IVA incluido. El plazo para contar con los vehículos en la flota municipal es de cinco meses.

Esta operación forma parte de un plan de mejora más a largo plazo. Oviedo quiere dar un empujón a la modernización del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento con un esfuerzo millonario a desarrollar a tres años vista. La Junta de Gobierno aprobó el pasado mes de junio un plan de inversiones que prevé dedicar 3,7 millones de euros hasta 2028 para la adquisición de nuevos camiones, materiales, equipos y un sistema informático que mejore la gestión de las emergencias del cuerpo municipal.

La propuesta aprobada subraya que "la renovación y adquisición de material y vehículos para el Servicio de Extinción y Salvamento de Oviedo es fundamental para garantizar una respuesta eficaz, segura y adaptada a los riesgos actuales". Considera además que "con el avance tecnológico y la aparición de nuevas tipologías de emergencias –como incendios en entornos urbanos complejos, riesgos químicos o fenómenos meteorológicos extremos–, es imprescindible contar con equipamiento actualizado que asegure la protección del personal y la eficiencia operativa".

A partir del año 2026, según los planes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por el popular José Ramón Prado, se prevé un mayor esfuerzo inversor en la compra de nuevos vehículos. El informe elaborado para poner en marcha el plan inversor recoge que "muchos de los vehículos y herramientas en uso presentan un elevado grado de obsolescencia, lo que incrementa los costes de mantenimiento, reduce su fiabilidad y puede comprometer tanto la seguridad de los bomberos como la de la ciudadanía a la que sirven". Es por eso que el próximo año se prevén destinar 945.000 euros para hacerse con un vehículo autobomba rural y un vehículo autobomba urbano. Igualmente, en 2026 se contempla gastar 220.000 euros, al igual que en los dos años sucesivos, en maquinaria e instalaciones.